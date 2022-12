Čerti, záporáci a idioti, to je moje, říká oblíbený herec Ondřej Sokol k vánočním pohádkám

Dlouholetý člen Činoherního klubu si na Boží hod zahraje popleteného národopisce Pravoslava Jiráčka, který se v pohádce Krakonošovo tajemství snaží dokázat, že slavný vládce hor ani žádné jiné nadpřirozené bytosti neexistují. Sokol o své první kladné pohádkové postavě mluví jako o vzdělaném idiotovi, kvůli němuž prý pod vedením režiséra Petera Bebjaka podstoupil nedobrovolnou akupunkturu.

A hned druhý svátek vánoční bude v ČT patřit již osvědčené pohádce O vánoční hvězdě, v níž Ondřej Sokol ztvárnil blonďatého Siria. Oblíbený bavič ve svátečním rozhovoru pro Pátek LN prozradil, kdy se cítí extrémně šťastný a jaké povinnosti ho před Vánoci neminou.

Lidovky.cz: Proč by si měli diváci České televize pustit na Boží hod novou vánoční pohádku Krakonošovo tajemství?

Protože samotné natáčení bylo opravdu krásné. Co jsem během něj viděl, vypadalo výborně, a hlavně nás to hrozně bavilo. S Bebem (režisér Peter Bebjak) je to vždycky skvělé natáčení. A navíc si myslím, že Krakonošovo tajemství je přesně takové, jak si přeji, aby vánoční pohádka vypadala – jistým způsobem tradiční, a přitom zábavná a taková lehounká.

Lidovky.cz: Baví vás jako herce pohádkový žánr?

Pohádky mě baví hlavně proto, že jsem je jako dítě miloval. Fakt moc. Mám dokonce pocit, že když jsem si coby dítě nějakého herce v pohádce oblíbil, tak jsem pak u něho vydržel, přál mu a rád se na něj díval i v dalších filmech. Takhle jsem to měl s Janžurkou, Menšíkem nebo Hrušínským.