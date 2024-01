Rozpálená pec nebo pětisethodinový test strojku v laboratoři. Jak se testují díly hodinek Montblanc?

„Segment hodinek je pro nás příležitostí, jak dále rozpracovávat naše příběhy, které znáte z jiných oblastí značky Montblanc.“ Je hektické březnové dopoledne na hodinářském veletrhu Watches & Wonders a CEO značky Montblanc Nicolas Baretzki v exkluzivním rozhovoru pro Esprit LN právě ukazuje novinky, jež si značka připravila pro letošní rok.

„Vždycky chceme pracovat co nejkvalitněji – a to můžeme i díky tomu, že součástí značky Montblanc je švýcarská hodinářská manufaktura Minerva, která byla založena už v roce 1858,“ doplňuje CEO značky svá úvodní slova. Letošní rok je pro hodinářskou divizi značky s logem připomínajícím šesticípou hvězdu – nejde však o hvězdu, ale o pohled na nejvyšší evropský vrchol Mont Blanc z ptačí perspektivy – jedním z nejúspěšnějších vůbec, pokud jde o prodeje hodinek.

Její časomíry si totiž stále častěji nacházejí oblibu mezi sběrateli i novými zákazníky. Není se co divit: značka totiž stejně jako na kvalitu dbá na příznivou cenovou politiku. A to se samozřejmě počítá. Ale nejen to. Montblanc dokáže vyrobit i komplikované mechanismy, jako je například exotourbillon, chronograf s vlečnou ručkou nebo ukazatel světového času na obou polokoulích zároveň.

„Hodinky lidem připomínají krásné a významné chvíle v životě – ať už jde o narozeniny, úspěchy v práci nebo ve škole. Lidé vždycky chtějí být šťastnějšími, proto si hodinky kupují a mají je rádi. I v dobách, nebo zejména v těch časech, které jsou pro ně náročnější a těžší,“ vysvětluje Nicolas Baretzki nebývalý sběratelský zájem, jejž v současné době mechanické časomíry vzbuzují.

Historická manufaktura Minerva ve Villeretu se stala součástí značky Montblanc v roce 2006. Manufaktura Minerva je jedním z mála švýcarských podniků, kde dokážou vyrobit vlastní vlásek.

Důkladné testování

Hodinky značky Montblanc se vyrábějí na dvou místech v pohoří Jura poblíž švýcarského Neuchâtelu. První, které jsme mohli navštívit, je manufaktura v Le Locle, což je jedno ze středisek švýcarského hodinářství. Právě zde vznikly v roce 1997 první hodinky Montblanc. Sídlí tu – v původní budově z roku 1906, která však byla moderně rozšířena – designové centrum značky a hlavně oddělení, které kontroluje kvalitu. A to nejen kvalitu strojků a jejich součástek, jak se nabízí.

Všechny části hodinek Montblanc musejí projít nejprve důkladnými testy, zda vůbec vyhovují přísným standardům značky. Teprve pak je Montblanc začíná využívat pro své kolekce. To například znamená, že nové kožené řemínky se testují, zda náhodou v dešti nepustí barvu, co s materiálem udělá lidský pot či jak snadno půjdou roztrhnout. Testy simulují celý půl rok nošení řemínku z kůže.

Stejně nekompromisně – a není divu – značka přistupuje ke kontrole strojků, jež vynikají takzvanou dvojí asembláží: po prvním složení je nový kalibr do posledního dílku zase rozložen, všechny součástky pečlivě zkontrolovány, aby byl strojek podruhé zkušeným hodinářem složen. Už definitivně. Unikátem je i pětisethodinový test ve speciální laboratoři (Montblanc Laboratory Test 500), jímž je značka Montblanc proslulá.

V laboratořích se simuluje, co se stane s hodinkami při autonehodě, intenzivním tleskání třeba během sportovních zápasů vašich dětí, když hodinkami třeba zavadíte o dlaždice v koupelně nebo když zmoknete v nečekaném a prudkém lijáku. Hodinky jsou dokonce přes noc umisťovány do speciální pícky s teplotou 52 stupňů Celsia. To kdybyste si je třeba zapomněli sundat v nějaké aromatické sauně.

A, ano, odpověď je nasnadě: nemělo by se s nimi stát vůbec nic. Strojky procházejí též čtyřiadvacetihodinovými chronometrickými testy včetně rezervy chodu. Hodinky Montblanc sice nejsou testovány nejznámějším testem přesnosti COSC, to ale neznamená, že by strojky značky nebyly přesné.

Minerva, založená v roce 1858 Charlesem-Yvanem Robertem, je spjatá zejména s jednotlačítkovými chronografy. Značka Montblanc, spadající dnes do skupiny Richemont, v této linii pokračuje. Mezi sběrateli je populární například chronograf z kolekce Star Legacy Nicolas Rieussec.

Vlastní vlásek

Švýcarské louky a lesnaté kopce působí vždy jako z těch nejkrásnějších pohádek. Zvlášť když se nad nimi rozprostírá nekonečná modrá obloha končícího léta a začínajícího podzimu. Starobylá manufaktura Minerva byla vždy proslulá svými chronografy, zejména těmi jednotlačítkovými (typ monopusher, kdy se pro funkce start–stop–reset využívá jediné tlačítko).

Součástí Montblancu se Minerva stala v roce 2006. Z její terasy by se uklidňující příroda, kterou nenaleznete v jiné zemi než ve Švýcarsku, dala pozorovat nekonečné hodiny. Zvlášť když nad budovou každý den po půl dvanácté dopoledne prolétává majestátní orel. Prý s železnou pravidelností, jako by chtěl z výšky zkontrolovat práci 30 hodinářů, kteří jsou zde zaměstnáni.

Manufaktura Minerva ve vesnici Villeret je vedle Le Locle druhým místem, kde se rodí hodinky značky Montblanc. Impozantním faktem je, že hodináři v Minervě dokážou sami vyrobit vlásek, nejdůležitější součást hodinkového strojku. Vlastní vlásky přitom produkuje jen několik švýcarských značek.

Vzhledem k náročnosti výroby, která probíhá na vlásek stejně jako před dvěma sty lety (jeden vlásek zabere 4,5 hodiny času), a samozřejmě omezené kapacitě zkušených hodinářů, Montblanc využívá vlastní vlásek jen do svých strojků, neprodává ho jiným švýcarským značkám.

Kromě vlásku značka produkuje na 80 % součástek potřebných pro strojek hodinek, který skládá vždy jeden zkušený hodinář. Ve Villeretu je kladen – jako ve všech kvalitních švýcarských manufakturách – důraz též na dekorování součástek strojku, dýnek či číselníků. Například pomocí starobylé a téměř zapomenuté techniky nazvané gratté-boisé z 19. století se zdobí číselník potápěčských automatů z kolekce 1858 Iced Sea, jež byly představeny loni.

Tato velmi povedená sportovní kolekce zaujala zákazníky hned po svém uvedení. Dnes tvoří už čtvrtinu všech prodaných hodinek Montblanc. I když je značka spjata s koženými výrobky a koženými řemínky, v případě potápek – chtělo by se říci pochopitelně – jednoznačně boduje kovový tah. Komerční úspěch nemají modely 1858 Iced Sea, vybavené též datumovkou, jen kvůli tomu, že hodinky splňují potápěčskou normu ISO 6425 a mají pouzdro voděodolné do 300 metrů. A pravděpodobně ani z toho důvodu, že jde o první potápěčské hodinky značky.

Kromě velmi povedeného a vyváženého designu je to zejména dekor číselníku, který zaujal sběratele a mladé zákazníky. Má znázorňovat strukturu ledovce hory Mont Blanc Mer de Glace. Než se podařilo vyvinout číselník s povrchovou úpravou připomínající právě věčný led, značka musela vytvořit 38 prototypů. Ledové nádhery se daří dosáhnout i pomocí ručního leštění speciálním štětečkem.

Hodinky z kolekce 1858 Iced Sea jsou k mání s černým, zeleným, modrým a šedým číselníkem, přičemž ten poslední je absolutním letošním hitem. Pracný dekor není jedinou zajímavostí nové hodinkové hvězdy Montblanc – zvuky při otáčení lunety mají připomínat píseň, kterou zpívají delfíni. Tyto propracované detaily hodinek tak jen potvrzují slova Nicolase Baretzkého, už zmiňovaného CEO značky, která mi řekl o pár měsíců dříve, když přišla řeč právě na sběratelská pera Montblanc a ikonické příběhy, které jejich víčka, hroty či klipy ukrývají.

„Příběhy jsou pro Montblanc zásadní, světy per i hodinek jsou propojené, protože náš přístup k nim je stejný. Navíc jak pero, jímž píšete a dotýkáte se ho, tak hodinky, které nosíte na ruce, se stávají součástí vás samých, stávají se součástí vašeho příběhu.“

Netradiční chronografy

Jak už bylo řečeno, Minerva, založená v roce 1858 Charlesem-Yvanem Robertem, je spjatá zejména s jednotlačítkovými chronografy. Značka Montblanc, spadající dnes do skupiny Richemont, v této linii pokračuje. Mezi sběrateli je populární například chronograf z kolekce Star Legacy Nicolas Rieussec. Francouzský hodinář představil své pojetí chronografu v roce 1821.

Šlo o netradiční stopky, kdy byl změřený časový úsek zachycen pomocí inkoustu na rotujícím disku po stisknutí tlačítka. Rieussecův vynález jde přece skvěle dohromady s dědictvím Montblanc coby výrobce psacího náčiní! Současný chronograf Nicolas Rieussec samozřejmě už nevyužívá inkoustu, ale dvou rotujících disků, jednoho pro měření sekund, druhého pro 30minutový úsek. Změřený čas naznačuje pevně umístěný index.

Letošek však patřil jinému chronografu, jenž měří uplynulý časový úsek také neobvykle. Jde o 1858 Unveiled Timekeeper Minerva. Stopky se nespouštějí pomocí tlačítka, ale pohybem vroubkované lunety. Mimochodem, Minerva začala vroubkované lunety, které později proslavila značka Rolex, vyrábět už v roce 1927. Jedním otočením se spustí stopky, druhým se zastaví, třetí otočení slouží pro funkci reset.

Kromě zlatého modelu se zeleným číselníkem je k mání i charismatický ocelový model s lunetou z bílého zlata a modrým číselníkem. Novinka připomíná 165. výročí založení manufaktury Minerva. Strojek časomíry je založen na slavném Calibre 13.20 z roku 1923, slavícím letos sté výročí. Strojek je uložen ve 42mm pouzdře. Druhým netradičním chronografem jsou hodinky, představené původně v roce 2022 buď ve zlatě, nebo v oceli, Unveiled Secret Minerva Monopusher Chronograph.

Letošní novinka má 43mm pouzdrozoceli potažené černou vrstvou, která je následně ručně poškrábána, aby působila použitějším, vintage dojmem. Myšlenka chronografu je jednoduchá: sběratelé Montblanc totiž poptávali hodinky, které by jim umožnily obdivovat tu část strojku, která je viditelná skrze safírové dýnko, ovšem bez nutnosti odepínat časomíru z ruky. Značka strojek převrátila. I tyto hodinky, stejně jako předchozí1858 Unvelied Timekeeper, značka vyrobí pouze v limitované edici.

Potápky 1858 Iced Sea v šedé barvě.

Syn Reinholda Messnera

Letošní rok patřil i novinkám ve zmíněné kolekci 1858 Iced Sea, již značka Montblanc obohatila třeba o 41mm ocelový model 1858 Iced Sea Automatic Date s krásným šedým číselníkem, který vzdává poctu barvě ledovce na severní straně hory Mont Blanc Mer de Glace. Pro sběratele je k dispozici též Iced Sea Coffret, sada tří hodinek v modré, zelené a šedé barvě, které jsou uloženy ve sběratelském boxu.

Jde o limitovanou edici 191 kusů, jež svým číslem odkazuje k roku 1913, kdy vzniklo slavné logo Montblanc. Na dýnku modelů je laserem vyryt – pro každou barevnou variantu jiný – pohled na horu Mont Blanc. Potápěčská kolekce 1858 Iced Sea ukazuje, že značka Montblanc neopomíná inovace. Jiným příkladem jejího vizionářského přístupu je technologie 0 Oxygen, již představila stejně jako 1858 Iced Sea minulý rok. Pouzdro hodinek je speciálně utěsněno a číselník, ale též součástky strojku nepodléhají korozi a oxidaci.

1858 Unveiled Timekeeper Minerva se stopkami ovládanými pomocí vroubkované lunety.

Majitelé hodinek je tudíž nemusejí servisovat tak často a hodinky jsou též odolnější v extrémních podmínkách. Právě nehostinné přírodní prostředí, jeho dobývání a objevování je spjato s ambasadorem značky, horolezcem Reinholdem Messnerem, jenž jako první zdolal v roce 1978 Mount Everest bez použití kyslíku. Reinhold Messner též v roce 1990 přešel – při pochodu dlouhém 2800 kilometrů – jako první člověk vůbec Antarktidu bez pomoci zvířat nebo motorových přístrojů.

Tento příběh inspiroval novou limitovanou edici hodinek 1858 Geosphere 0 Oxygen South Pole Exploration s ukazatelem světového času na obou zemských hemisférách a nádherným ledově modrým číselníkem. 42mm titanové hodinky měl 13. prosince na zápěstí Simon Messner, syn proslulého dobrodruha, který se narodil právě v roce 1990. Simon Messner se zúčastnil Antarktického ledového maratonu.