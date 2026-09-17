Kde houby rostou napoví mapa. Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Českou mykologickou společností pravidelně aktualizuje chytrou mapu pravděpodobnosti růstu hub. Ta zohledňuje klíčové faktory pro růst hub: srážky za posledních 30 dní a průměrné teploty za posledních sedm dní.
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Kde právě rostou houby? Mapa napoví nejlepší místa i šanci na úlovek
1 Proč se na některé houby nesmí pít alkohol?
Nebezpečí vážné otravy však hrozí při požití alkoholu v kombinaci s pokrmy z hnojníku inkoustového či příbuzných druhů. Pokud by k tomu došlo, dostaví se u postižené osoby během několika hodin tzv. „disulfiramový syndrom“ způsobený otravou organismu toxickým metabolitem etanolu – acetaldehydem. Jak k tomu dochází, zjistili vědci již v 80. letech minulého století.
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Zeptali jsme se vědců: Proč se na některé houby nesmí pít alkohol?
2 Proč houby nikdy nedávat do igelitky?
Houbařská sezona pravidelně přivádí do nemocnic pacienty s otravami a zažívacími problémy. Letos jich naštěstí zatím nebylo mnoho. Lékaři přesto před sběrem nesprávných hub, jejich špatnou úpravou či skladováním varují.
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Houby nedávejte do igelitky. I špatné skladování a příprava jedlých hub může způsobit zvracení a průjem
3 Češi jsou ve sběru hub výjimeční
Mykolog Jan Borovička mluví o tom, jak se v posledních letech změnily naše houbařské návyky, odkud se bere láska Čechů k houbaření a na co bychom si měli dát v lese největší pozor.
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Aby se běžně dostávaly informace o růstu hub do hlavních zpráv? V tom jsou Češi výjimeční, říká mykolog
4 Mykolog radí, jak připravovat nejen modráky
Při sbírání hub bychom měli spoléhat na své znalosti a nebrat ty, které neznáme, říká náš přední mykolog docent Jaroslav Klán.
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Mykolog radí, jak na modráky: Minimálně 15 minut smažit, vařit a vždy tyto houby krájet na malé kousky
5 Mykolog dává svým studentům ochutnat muchomůrku
Přečtěte si o rozdílu mezi molitanem a chladičem, lysohlávkách a o tom, co nám ve škole neřekli o muchomůrce červené.
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Muchomůrku červenou fasovali vojáci v bitvách místo alkoholu. Mí studenti si z ní musí ukousnout, říká toxikolog
6 Jak si nesplést hřib dubový s hořčákem
Hřib žlučník, lidově hořčák – Tylopilus felleus láká ke sběru každého houbaře, připomíná hřib dubový. Hřib je ovšem hořký, stačí jen olíznout rozkrojenou plodnici. I docela malý exemplář zkazí celý pokrm.
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Zatracený hořčák. Jak ho poznat od hřiba dubového?
7 Jak rozeznat muchomůrku od růžovky?
Nezkušení houbaři mohou růžovku (neboli masáka) zaměnit za jedovatou muchomůrku tygrovanou. Poradíme vám, jak je rozeznat.
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Nejchutnější růžovka. Jak poznat rozdíl mezi masákem a jedovatou muchomůrku tygrovanou?
Nejlepší recepty na houbové delikatesy
1 Ryzec patří do octa. Poradíme vám, jak udělat ten nejlepší lák
Při sběru ryzců poslouží jednoduchá poučka: ryzce s červeným, oranžovým mlékem jsou všechny jedlé, patří sem např. ryzec borový (pravý), ryzec osmahlý, ryzec lososový. Jedlé jsou i některé ryzce s bílým mlékem, třeba ryzec černohlávek, ryzec libovonný, ryzec nasládlý. Většina ryzců se však u nás pro svoji palčivost nejí. Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, Poláci je ale po vymáčení konzumují.
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Ryzec patří do octa. Poradíme vám, jak udělat ten nejlepší lák
2 Jak na houbové karbanátky
Hrát si s ochucením masových karbanátků mě ohromně baví. Existuje tolik možností a variant! Stačí přidat trošku jiné koření, nastrouhanou zeleninu, houby a hned máte na stole jídlo, u kterého se nikdy nebudete nudit. Navíc, dá se připravit ve větším množství, snadno zamrazit, chutná skvěle i studené, velmi lehce se balí s sebou na cesty. Na které jiné jídlo ještě existuje tolik superlativů?
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Karbanátky se zelím a houbami. Stačí přidat nové koření a specialita je na světě
3 Jak na houbový guláš z kovářů?
U hřibu kováře se doporučuje delší tepelná příprava, lidem se slabším žaludkem může způsobit žaludeční potíže. Ideální je tedy například do polévky, do omáček nebo na guláš, lze jej ale také sušit i nakládat do láku.
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Nebojte se kovářů. Poradíme, jak z nich uvařit skvělý houbový guláš
4 Jak na italské houbové risotto?
Jedna z variací ochuceného italského risotta, kterou si budete připravovat na začátku podzimu, kdy se kouří z našich krásných lesů a rostou houby. Je to perfektní rychlá bezmasá večeře a zvládne ji úplně každý.
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Italské houbové risotto. Jak na něj, poradí známá foodblogerka
Vypěstujte si houby sami
Spolu s rostoucím zájmem o přírodu a zdravý životní styl roste také množství pěstitelů hub. Zkuste si založit vlastní houbovou zahrádku – je to jednoduché, a houby se navíc dají pěstovat i v městských podmínkách.