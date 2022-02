Prodělaný covid je jako booster. Imunoložka vysvětluje, na jakém principu fungují nové vakcíny

Lidovky.cz: Jací lidé si mají třetí dávku aplikovat?

Určitě ti, kteří patří do rizikové skupiny. Tedy starší lidé a chronicky nemocní, kteří se léčí s metabolickými či kardiovaskulárními nemocemi, diabetem a podobně. Ti potřebují posílit odpověď imunitního systému, který sice už z předchozích očkování ví, o jaký vir se jedná, ale „zapomíná“.

Lidovky.cz: A u těch ostatních?

U naprosto zdravých lidí záleží na jejich situaci. Za prvé je důležité, zda covid už prodělali. Pokud ano a mají aplikované dvě dávky, tak podle mě není nutné dávat si třetí. Jestli covid neprodělali, ale nechali se očkovat hned na začátku minulého roku, kdy se s vakcinací začalo, pravděpodobně mají imunitu proti covidu již sníženou a na třetí posilující dávku by si měli dojít. Každý by se ale měl rozhodnout sám s ohledem na to, zda chce chránit nejen sebe, ale i své blízké, zda má z nákazy obavy, jak zasahuje očkování do jeho způsobu života a jak dopadá jeho rozhodnutí na okolí, celkově zvážit komplexní individuální souvislosti.