Dospívající už nemají hrůzu ze čtení. Jak velký podíl na tom mají knižní influenceři?

Dnešní mladí nečtou a jen koukají do chytrých telefonů… To je jeden z častých mýtů. Opak je ale pravdou. Právě sociální sítě přispívají k tomu, že lidé sáhnou ve svém volném čase po knize. Zásluhu na tom mají takzvaní „bookstagrameři“, kteří na svých profilech zveřejňují knižní tipy. Pojem vznikl spojením anglického slova „book“ neboli kniha a sociální sítě Instagram. Jedná se o zapálené knihomoly, kteří svou vášeň pro čtení sdílejí s ostatními, diskutují o oblíbených knihách a doporučují, co číst.

Literatura bývá často spojovaná se studiem a povinností. Neměl by to být ale v první řadě koníček? Influenceři knížky představují zábavným, vizuálně zajímavým a lidským způsobem. Právě osobní přístup funguje jako největší motivace. V Česku ročně vyjde okolo patnácti tisíc publikací. Díky oblíbenému bookstagramerovi, s nímž sdílíme oblíbený žánr nebo pohled na svět, se dokážeme v labyrintu knih lépe vyznat a vybrat si takové, které by nás mohly bavit.