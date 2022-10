Má se Evropa bát budoucí italské premiérky?

Jsou to pouhé tři roky, co Giorgia Meloniová svým stoupencům slíbila, že ubrání „Boha, vlast a rodinu“. Že je ubrání před ilegálními migranty, islamizací a levičáky, kteří „se plazí po kolenou a olizují paty Francouzům a Němcům“.

Nejspíš první premiérka (záleží na výsledcích koaličních jednání) v historii Itálie ovšem vzbuzuje největší zděšení druhým prvenstvím: od časů fašistického diktátora Benita Mussoliniho je prvním italským vůdcem s extrémně pravicovým původem.

Ještě coby nesmělá teenagerka se Giorgia vrhla s vervou do neonacistického hnutí. Poté, co je opustil otec, se musely s matkou a sestrou přestěhovat do dělnické čtvrti Garbatella. Nedaleko jejich nového bytu byla kancelář Italského sociálního hnutí založeného Mussoliniho loajalisty.