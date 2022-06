Diana, Soumrak Templářů i Hra o trůny. Kam se v Chorvatsku vydat za oblíbenými filmy a seriály?

K Jaderskému moři nemusíte jezdit jen za hřejivým sluncem, malebnými scenériemi, čistým mořem či lahodnou kuchyní (o ní se více dočtete na následující straně). Chorvatsko v posledních letech získalo na popularitě také díky filmařům. Americký fantasy seriál Hra o trůny, který vznikl na motivy knižní ságy Píseň ledu a ohně od spisovatele George R. R. Martina, si získal oblibu diváků v mnoha zemích světa.

Významnou roli v něm hraje řada chorvatských lokalit. Právě touha uvidět na vlastní oči místa, z nichž se některá dostala i na seznam světového kulturního dědictví UNESCO, přivádí do této země davy turistů. Často i ty, kteří by se do Chorvatska jinak nevydali.