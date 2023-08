Cirkus je způsob života, ale slony u nás v šapitó nečekejte, říká ředitel festivalu Letní Letná

Dříve měl Jiří Turek sen představit Čechům i největší hvězdu nového cirkusu, kanadský soubor Cirque du Soleil. Dnes už ale nehledá dokonalou podívanou, nýbrž autenticitu a zajímavé nové osobnosti. Největší radost pro něj je, že ho i po dvaceti letech nový cirkus dokáže překvapit.

Prý během festivalu žijete v maringotce. Jak se tam bydlí?

Zamiloval jsem se do maringotek. Je to těžká romantika. Máme takový ty opravdový, cirkusový. Mají v sobě nasátou svoji historii. Nádherně se tam spí.

Stává se z vás během festivalu jiný Jiří Turek, pan principál?

Každý rok se na to těším jak malý dítě, když jede na letní tábor. Jsme tam všichni společně, s rodinou, kamarády, kolegy. Máme takový svoje rituálky. Sejdeme se ráno na snídani, dáme si spolu kafe, fotograf udělá placatý vajíčka se slaninou. Je to jiné, než když chodíme do kanclu. Cítíme s týmem větší sounáležitost. Vznikne vždycky taková jedna velká rodina týmu, umělců a diváků. Je to krásný.

Má i nový cirkus něco z romantiky klasického cirkusu?

Snažíme se vytvořit jiný svět. Všude kolem svítí žárovičky. Není to jen o tom, že divák přijde a vidí skvělé představení. Přejeme si, aby tu strávil krásnej den, s celou rodinou. Nový cirkus navázal na klasický. Současné soubory už často hrají v divadlech, některé ale stále ještě kočují a vystupují v klasickém šapitó. I my jsme si to v rámci Letní Letné vyzkoušeli. Chtěli jsme Čechům představit žánr nového cirkusu a jezdili jsme s karavany po republice. Má to něco do sebe, ekonomicky je to ale nepředstavitelně náročné a znamená to práci od nevidím do nevidím.