Pestrý život muže v černém. Johnny Cash se stal žánrovou ikonou i legendou

Hollywoodský film o zvláštních agentech bojujících s mimozemšťany v tom směru leccos změnil, ale roky předtím bylo slovní spojení Man in Black (Muž v černém) spojené s jedinou personou: zpěvák a muzikant Johnny Cash, který se narodil 26. února 1932, byl pojmem, žánrovou ikonou i legendou navzdory tomu, že jen máloco je v populární hudbě tak zprofanované jako tyto přívlastky.

Na podzim roku 2002 vyšlo album American IV: The Man Comes Around, celkem pětaosmdesáté z Cashových studiových nahrávek – a bohužel poslední vydané za jeho života. Tak jako na dalších deskách celkem šestidílné „americké“ série zde převažují coververze, předělávky písní jiných.