Kam za vyrazit za betlémy. Které stojí za vidění a proč?

Betlém z másla v Muzeu másla v Máslovicích, vyřezaný tradičně z cca 20 kg opravdového másla, do 30. 1. 2022 vždy v sobotu a v neděli od 10 do 12 hod. a od 13 do 16 hod.

Betlém ze sena v Čenkově u Jinců, největší betlém v Česku s 60 postavami v životní velikosti, volně přístupný na návsi.

Loretánský betlém s postavami v životní velikosti v kapucínském klášteře u Lorety, Loretánské náměstí 99/6, Praha 1, od 25. 12. do 9. 1. denně 10–18 hod.

Výstava betlémů z Třeště v Jindřišské věži v Praze, Jindřišská ulice, od 10 do 19 hod.

Betlém Pražského Jezulátka v kostele Panny Marie Vítězné a sv. Antonína Paduánského, Karmelitská 9, Praha 1; velký betlém malovaný na deskách a uvnitř novodobé jesličky, denně 9–18 hod., stálá výstava betlémů z celého světa (vchod přes kostel, otevřeno denně 9.30–17 hod., v neděli 13–18 hod.)

Betlém v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Praha, denně do 2. 2. 10–17.45 hod., 24. 12. a 31. 12. do 16 hod.

Výstava betlémů v Muzeu Karlova mostu v Praze (slaměný betlém v životní velikosti, Vltavský rybí betlém, Africký z ebenového dřeva či Námořnický), do 2. 2. 2022 denně 10–18 hod.

Bařinkův mechanický betlém v podloubí před Muzeem Kroměřížska v Kroměříži, kde se v pravidelných intervalech střídá den a noc, v provozu do 9. 1. denně od 9 do 12 hod. a od 13 do 21 hod.

Fialův pohyblivý betlém v Chomutově, Městská radnice, denně kromě pondělí 9–17 hod., v sobotu 13–17 hod.

Loštický betlém řezbáře Jaroslava Beneše s figurkami místních občanů i moravských celebrit, Moravičanská 439, Loštice, do 6. 1. denně 14–18 hod.

Mechanický vyřezávaný betlém v Horní Lidči zobrazuje historické momenty, řemesla a památky východní Moravy a Trenčínského kraje, denně kromě pondělí 10–12 hod. a 13–16 hod.

Muzeum papírových betlémů v Zábrdí u Husince, Zábrdí 1, otevřeno denně od 8 do 21 hod.

Jírův betlém v Kryštofově Údolí, 16 metrů dlouhý, večer krásně nasvícený, volně přístupný v centru obce.

Písecké betlémy: celý advent až do Tří králů zdobí nejkrásnější zákoutí Písku několik betlémů; stojí u Kamenného mostu, pod pamětní lípou v horní části Palackého sadů, v hradebním příkopě (Hradební ulice, vstup od děkanského kostela), na vnější straně děkanského kostela a pod vánočním stromem.

Muzeum betlémů Karlštejn s velkým Karlštejnským betlémem, největším loutkovým betlémem v Česku, otevřeno denně 10–17 hod.

Proboštův betlém v Třebechovickém muzeu betlémů, Masarykovo náměstí 24, Třebechovice pod Orebem, denně kromě pondělí 9–12 hod. a 12.30–16.30 hod.

Procházka Štramberkem za betlémy, do 2. 2. 2022, procházka po městě, kterému se říká Moravský betlém. Za okny více než třiceti domů, obchůdků i v kostelech prohlédnete nejrůznější betlémy.

Výstava betlémů v Letohrádku Mitrovských v Brně, 60 betlémů plus jeden obří, denně kromě pondělí 10–16 hod.

Výstava betlémů na zámku Chudenice, U Černínského zámku 1, otevřeno od 24. 12. do 6. 1. denně od 13 do 16 hod.