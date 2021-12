Kačenka a já. Přečtěte si archivní dvojrozhovor prezidenta Zemana s vlastní dcerou

Psal se rok 2012 a čeští občané měli zanedlouho poprvé volit prezidenta přímou volbou. Do souboje se pustilo devět kandidátů: Jana Bobošíková, Jiří Dienstbier, Jan Fischer, Taťana Fischerová, Vladimír Franz, Zuzana Roithová, Přemysl Sobotka, Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman, který z něj v lednu 2013 vyšel vítězně.

Tento rozhovor ovšem vznikl na konci roku 2012, kdy ještě nebylo nic jisté a kandidáti dávali do kampaně vše. Tváří Zemanova týmu se tehdy – na své výslovné přání – stala Zemanova dcera Kateřina. Otce doprovázela na mítincích s občany, usmívala se do objektivů a zapojila se i do tohoto nezvykle osobního rozhovoru, ve kterém Zeman vzpomíná na svá studentská léta, vysvětluje, proč nemá moc kamarádů, a uvažuje o tom, že je třeba kompletně zpřístupnit zahrady Pražského hradu...

Počítáte, že vás bude volit i třetina populace, kterou tvoří pitomci, jak rád citujete psychologa Hubálka?

Především: pitomce definuji jako osobu, jejíž ambice jsou výrazně vyšší než schopnosti. A v tomto smyslu může být pitomec i univerzitní profesor. Čili moje definice pitomosti není závislá na vzdělání, ale na relaci veličin aspirace a schopnosti. Nejpitomější jsou čeští novináři…

… děkuju.

Čest výjimkám. Nikdy bych se neodvážil jeden den psát o jaderné energetice, druhý o sklizni obilí, třetí o situaci v Iráku a čtvrtý o kanalizaci v Dolní Horní, protože bych si všechna témata musel nastudovat, než bych o nich napsal. Proto jsem kdysi v parlamentu řekl, že nejpitomější tvor na zemi je český novinář. Většinou politický komentátor.