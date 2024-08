Setkání s nepatrnými tvory může mít vážné následky. Někteří člověka zabijí sami, jiní mají mikroskopické spojence

Tento hmyzí upír je doma v jihovýchodní Asii, ale přičiněním člověka se už rozšířil na všechny kontinenty s výjimkou Antarktidy. Francouzi mají k obavám vážné důvody. V prvních měsících letošního roku zaznamenali třináctinásobný nárůst onemocnění horečkou dengue oproti stejnému období loňského roku.

Odborníci z věhlasného Pasteurova ústavu se vážně zabývají otázkou, co se stane, až na olympiádu dorazí do francouzské metropole davy lidí ze všech koutů světa. Někteří si mohou přivézt v krvi viry v Evropě donedávna neznámých onemocnění a komáři tygrovaní už jsou „na místě“. Podle expertů z Pasteurova ústavu bude trvat dva až tři týdny, než virus dengue pronikne komárovi z nasáté krve do slinných žláz a hmyz začne roznášet nákazu. To už bude většina účastníků i návštěvníků her zpátky doma. Pokud se ale komár nakazí viry čikungunja nebo usutu, začne nemoc šířit nejpozději do týdne. Když „tygří“ komár nasaje s krví virus tzv. západonilské horečky, který však obvykle přenášejí z ptáků na člověka komáři písklaví, pak je s to nakazit další osoby už za tři dny. Tyto viry obvykle nevyvolávají těžká onemocnění, ale dokážou oběti potrápit. Třeba čikungunja způsobuje bolestivé záněty kloubů, pro které se chorobě někdy přezdívá „drtič kostí“.