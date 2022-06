Nikdy si nestěžuje, nikdy se neomlouvá. Co byste měli vědět o životě Alžběty II., která slaví 70 let na trůnu?

Nedávno vzbudila nebývalý rozruch. Žena ztělesňující povinnost a službu Británii se nečekaně omluvila hned z několika významných státnických událostí – ze zdravotních důvodů. Koneckonců, je jí šestadevadesát: redakce spěšně oprášily dávno vyšperkované královské nekrology.

Ale hned pár dní nato se objevila – úsměv od ucha k uchu –, křepká a jásající nad vítězstvím svých koní na dostizích. Co to? Nejdéle panující britská královna má jednoduše – po sedmdesáti letech – kralování v malíčku a připravuje novou kapitolu tisícileté monarchie. A svoje síly šetří na to, co miluje nejvíc: koně a dostihy.

Pracující žena

Možná nejlepší životopisec anglických královen A. N. Wilson nedávno v médiích prince Williama zapřisáhl, ať v sobě najde disciplínu být víc jako královna: nikdy si nestěžovat, nikdy se neomlouvat. Argumentuje, že „nudný, uzavřený, unylý styl královny“ je jedním z důvodů, proč se jí podařilo úspěšně dovést monarchii až do 21. století. Mladého následníka trůnu varuje, že pokud bude reagovat na každou negativní odezvu, monstrózní sociální sítě ho nemilosrdně stáhnou a zničí.