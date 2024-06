Nestaňte se „divnou cizí paní“. I s výplněmi v obličeji budete vypadat na svůj reálný věk, a k tomu otekle

Občas mi připadá, jako bych v centru Prahy stále dokola potkávala jednu a tu samou ženu. Má výrazné lícní kosti, obří rty, dokonale vymodelovaný úhel dolní čelisti a vytetované obočí hranatého tvaru.

„To je typický Instagram look. Pojetí krásy se v průběhu času mění, třeba dříve populární tenké obočí je dnes spíš faux pas. Současné vnímání krásy velmi výrazně ovlivňují sociální sítě, jenže to, co vypadá skvěle na fotce, nemusí tak dobře působit naživo,“ vysvětluje Ivana Pokorná, majitelka známé pražské estetické kliniky.

Je jí padesát sedm let, ale když si ji během setkání v plně osvětlené ordinaci prohlížím, tipla bych zhruba o patnáct méně.

„Občas si při pohledu na všechny ty překorigované mladé ženy říkám, jak asi budou vypadat za deset dvacet let. Jenže na to při modelaci tváře pomocí výplní nemyslí. Vlastně je to logické, je to dlouhá doba a podobné otázky si obvykle v mládí neklademe,“ zamýšlí se Pokorná.

„Odborníci ale už dnes vědí, že se injekční výplně kyselinou hyaluronovou chovají v tváři jinak, než se předpokládalo.