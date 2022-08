Elektrokola nepatří do profesionální cyklistiky, říká nejúspěšnější český maratónský závodník

Na rozhovor přijel Kristián Hynek na kole. „Říkal jsem si, že to bude dobré kvůli focení, nemusím se totiž převlékat z civilu,“ říkal, zatímco si před svým obchodem s koly a cyklistickým vybavením sundával helmu. Tu nedávno pověsil na hřebík, tedy alespoň co se profesionálního závodění týče.

U kol ale zůstává dál – vede obchod Future Cycling, kde si můžete nechat nakonfigurovat nejlepší horská kola na světě, stojí v čele týmu Canyon Northwave, jenž minulý rok dovezl z mistrovství světa zlatou medaili a který sponzoruje i švýcarská hodinářská značka Alpina. A je též ambasadorem akce Kolo pro život, seriálu závodů horských kol pro rodiny.

Všechno to ale mohlo být úplně jinak. Bývalý závodník totiž vystudoval filmovou a televizní produkci na FAMU a pochází z rodiny, kde je spíše než ke sportu blíže k umění. Jeho maminka byla populární herečka Marie Durnová, která proslula nejen díky rolím v brněnském Národním divadle, tatínek Kristián Hynek je kameraman oceněný cenou za celoživotní mistrovství, a sestra Tereza Svěráková zase bývá titulována jako první dáma české reklamy.

Poprvé jsem končil už v roce 2008, tedy ještě předtím, než jsem dosáhl svých největších úspěchů. Tehdy to bylo proto, že jsem dostal zajímavou pracovní nabídku v Red Bullu. Z dnešního pohledu to naštěstí v posledním kole nevyšlo.

I přes silné umělecké zázemí si Kristián Hynek našel svou vlastní cestu a v posledních dvaceti letech proslavil českou maratonskou horskou cyklistiku, disciplínu charakteristickou několik hodin trvajícími závody či etapovými starty. A to díky píli, ale také přesvědčení, že všechno, co člověk dělá, má dělat pořádně.

Jak by vypadal spot, reklama nebo krátký film o horské cyklistice? Co by v něm nemělo chybět?

Určitě by se v něm mělo zachytit, že je to jeden z nejnáročnějších sportů, alespoň co do času. Když se mu rozhodnete věnovat naplno, musíte obětovat úplně všechno. A čas, který vás to stojí, je mimořádný.