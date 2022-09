„Jsem těhotná,“ potvrdila Blesku Agáta Hanychová s tím, že nechce svůj stav nijak více rozebírat ani dále komentovat.

O těhotenství influencerky spekulovali její sledující na Instagramu už delší dobu, upozorňovali na viditelně vypouklé bříško i zvětšená prsa a jemnější výraz bývalé modelky. Divákům pořadu Agáta Jaromíra Soukupa neuniklo ani oslovení partnerky „mámo“, které podnikatel během natáčení použil.

Agáta Hanychová má syna Kryšpína (11), jehož otcem je bývalý hráč amerického fotbalu Miroslav Dopita. V roce 2013 si vzala herce, moderátora a hudebníka Jakuba Prachaře, se kterým má dceru Miu (5). V září 2020 bylo jejich manželství rozvedeno.

Jaromír Soukup má dvě dospělé děti z předchozího manželství s ekonomkou Monikou Drdlíkovou. Syn Lukáš (28) je manažerem, žije v americkém Berkeley, dcera Natálie (21) je stejně jako sestra Hanychové Kordula (17) aktivní milovnicí dostihového a jezdeckého sportu.

Hanychová získala v roce 2005 titul druhé vicemiss České republiky. Je dcerou herečky Veroniky Žilkové a Jiřího Hanycha, reklamního režiséra.

„Nejdůležitější je pro mě teď u muže moudrost. Důležitější než to, jak vypadá nebo jestli je vtipnej. Vtipných chlapů je tolik… a k čemu jsou?“ řekla Hanychová v jednom z rozhovorů letos v květnu. „Největším osobním životním zklamáním pro mě je, že jsem neudržela vztahy s tatínky svých dětí. To je moje největší životní prohra. A výhra? To jsou jednoznačně děti,“ dodala.

Soukup žil od roku 2013 s herečkou Kateřinou Brožovou, která byla tváří jeho televize s vlastní talkshow Exkluziv Kateřiny Brožové a hrála hlavní roli v barrandovském TV seriálu Doktorka Kellerová. V roce 2018 se rozešli.

V roce 2020 chodil podnikatel s bývalou partnerkou producenta Františka Janečka, operní zpěvačkou Terezou Mátlovou. Rozešli se po čtyřech měsících.