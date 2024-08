Europoslanci Alexandru Vondrovi zemřela manželka. Bylo jí 57 let

„S bolestí v srdci Vám oznamuji, že Pán Bůh si k sobě povolal milovanou manželku, maminku, babičku, spolupracovnici a kamarádku Martinu Vondrovou, rozenou Kafkovou. Zemřela doma v přítomnosti nejbližších a ve spánku, po statečném a dlouhém zápase s těžkou nemocí, 21. srpna před půlnocí. Letos v červenci se dožila 57 let,“ napsal europoslanec na sociálních sítích.

„Na výročí dobytí Bastily se narodila, ve dvaceti podepsala Chartu 77, na výročí okupace nás opustila. Je to brzo, není to fér. Ale život už někdy takový je.“

Europoslanec se i kvůli tomu, aby mohl být po boku nemocné manželky v posledních týdnech nevyjadřoval k tomu, co se děje doma i ve světě.

„O to víc jsem si v její přítomnosti naplno uvědomoval, jak skvělou ženu jsem po svém boku posledních 37 let měl. Na nic si nehrála, byla skromná, ale o to víc mnoha lidem – jako učitelka, pečovatelka nebo terapeutka – pomohla. Majdo, díky! Odpočívej v pokoji,“ dodal.

Pokud jste Martinu znali a měli ji rádi, můžete přijet na poslední rozloučení, které se uskuteční při zádušní mši v sobotu 31. srpna ve 14 hodin v katedrále svatého Štěpána v Litoměřicích.

Poslední rozloučení bude v sobotu 31. srpna ve 14 hodin v katedrále svatého Štěpána v Litoměřicích.

Manželé Vondrovi měli spolu tři děti, Vojtěcha, Annu a Marii.

Martina Vondrová v roce 2014 v pořadu České televize Pološero promluvila o tom, jak měla problémy s alkoholismem. Kvůli pití chvíli se dokonce pokusila o sebevraždu. Později vyhledala pomoc a léčila se. Pití se pak nadobro vzdala. „Nemluví se mi o tom lehce. Je to věc, kterou nemůžu vrátit, a je mi to strašně líto. To pití je strašně sobecký. Já prostě dodnes nevím, jak rozsáhlé škody jsem vlastně napáchala a jestli je možné to nějak zmírnit,“ řekla tenkrát.