Stále se učím nemít vůči lidem předsudky, role Ivety mi otevřela oči, říká herečka Anna Fialová

Filmaři s nadsázkou tvrdí, že když na konkurz na ženskou roli dorazí Anna Fialová, je vymalováno. Anna je vnímána jako jedna z nejtalentovanějších hereček mladé generace, recenzenti chválí její procítěné herectví a dokonalé splynutí s rolemi.

Aktuálně ji lze vidět na Voyu v závěrečných dílech minisérie Iveta, mapující život herečky Ivety Bartošové, skvělá je ale i coby francouzská princezna v komedii Marná lásky snaha na Letních shakespearovských slavnostech.

„Není to žádná fiflena, ale rozumná, chytrá holka, která se, i když s tím úplně nepočítá, zamiluje. Jenže jí zemře otec a ona se stane královnou Francie,“ říká Anna Fialová o své roli v letošním premiérovém představení.

Lidovky.cz: Omlouvám se, že vás tak zvědavě okukuji, ale zrovna jsme doma sledovali seriál To se vysvětlí soudruzi!, kde jste jako Štěpánka působila dost odlišně.

To je dobře! Dělala to asi hodně i ta paruka. Nemám moc vlasů, s mými vlastními vlasy by Štěpánka vypadala úplně jinak! (směje se)

Lidovky.cz: Jste herečka chameleon, občas člověk musí googlovat, jestli jste to opravdu vy, nebo někdo jiný. Je nějaké změna, do které byste kvůli roli nešla?

Hodně by záleželo, co by to bylo za projekt. Kdyby šlo o něco, co by mě zajímalo a věřila bych tomu, byla bych schopná uvažovat nad různými změnami.