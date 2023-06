Otec byl schizofrenní nacista, v dětství nás týral, vzpomíná Schwarzenegger

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

V novém dokumentu z dílny Netflixu s názvem Arnold herec odhalil velice intimní momenty svého života. „Naše výchova byla velmi tvrdá. Kvůli brutalitě, která by doma, bití, které jsme občas od rodičů dostávali,“ svěřila se hvězda filmu Terminátor.

Hned v první epizodě projektu hollywoodská ikona Arnold Schwarzenegger promluvil o tom, jaké bylo pro něj a jeho zesnulého bratra vyrůstat s jejich otcem, nacistickým vojákem, který se z války vrátil do Rakouska jako zlomený muž a týral svou rodinu.

Tyranský otec podle herce nejspíš trpěl posttraumatickou stresovou poruchou a těžkými depresemi, což se projevovalo tím, že své děti „neustále fackoval a mlátil je páskem“.

Arnie se už v roce 1976 objevil v komedii Zůstaň hladový.

„Ve tři ráno začal občas křičet, budili jsme se a srdce nám bušila jak o život, protože jsme věděli, co to znamená a co se bude dít. Často matku zničehonic uhodil nebo se začal chovat tak, jako když se dočista zbláznil. Bylo tam hodně násilí,“ vzpomíná hvězda akčních filmů.

Schwarzenegger také prozradil, že jeho otec měl „velmi schizofrenní chování,“ což znamenalo, že jeho děti nikdy nevěděly, jak se bude bude v daný den chovat.

„Byl to zkrátka schizofrenní nacista. Myslel si, že doma musí denně nastolovat disciplínu. I snídani jste si museli zasloužit, úplně všechno, nikdy nic nesmělo být pro nikoho jen tak zadarmo,“ popisuje náročné okamžiky dětství.

Navzdory všemu, co od svého otce vytrpěl, se Arnold proti bití a domácímu teroru vzbouřil a ze spárů tyranského otce se vymanil. Dosáhl svého snu utéct z domova a stát se bohatým a slavným.

Proslavil se jako mezinárodní mistr v kulturistice, když ve svých jedenadvaceti letech přijel do Ameriky. Poté následovala úspěšná herecká kariéra, v letech 2003 až 2011 pak zastával funkci guvernéra Kalifornie.

VIDEO: Trailer k třídílnému dokumentu s názvem Arnold (2023):