Tanec s Alcarazem byl větší stres než finále, říká wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková

Wimbledonskou šampionku Báru Krejčíkovou potkávám skloněnou nad talířem polévky. Sedí v restauraci tenisové Sparty a mezi tréninkem a dalšími povinnostmi se do sebe snaží alespoň něco dostat. Když ji pozdravím, na tváři se jí objeví široký úsměv. Pochází z jižní Moravy – a na tom úsměvu je to vidět.

„Dneska už to mám naštěstí za sebou,“ řekne a pohodí hlavou k tenisovým kurtům za prosklenou stěnou. Rozhovor děláme v den, kdy padají teplotní rekordy. Venku je 33 stupňů a rudá antuka ze všeho nejvíc připomíná sopečný písek. Tenistka vypráví o vyšívání a o tom, jak ji baví stavět si z lega. Pohotově vytahuje telefon a ukazuje mi své největší „zářezy“: lego katedrálu Notre-Dame, singapurské mrakodrapy a dosud nedostavěný Moudrý klobouk z Harryho Pottera.

Zhruba v tu chvíli vystrčí zpoza rohu hlavu trenér tenisové reprezentace Petr Pála. „Ty seš ještě tady?“ zeptá se. Bára se zahihňá a posunkem ho posílá pryč. Je v ní pořád kus té malé holky, která se kdysi v Ivančicích rozhodla, že to v tenise dotáhne daleko. Tehdy tomu nikdo moc nevěřil. Jen její maminka, která Báře od začátku věštila velkou kariéru – a dnes může říct, že má doma mnohonásobnou vítězku Grand Slamu a olympijskou šampionku.

Dáváte si po olympiádě a Wimbledonu trochu pauzu?

Absolvovala jsem teď hodně náročných turnajů, kde jsem odehrála spoustu zápasů. V první řadě Wimbledon, který se neskutečně povedl. Následně jsem hrála v Praze, kde toho taky nebylo málo, a pak prakticky bez pauzy olympiáda. Tam jsem si řekla, že nechám úplně všechno, a investovala jsem do ní poslední zbytky sil. Pro svoje fyzické a mentální zdraví jsem si tak řekla, že si teď pobyt v Česku užiju, uvidím se s blízkými, s rodinou a konečně si trochu odpočinu.

Pár dnů po olympiádě jste mimo jiné vystoupala na Milešovku. Jak se vám tam líbilo?

Je to pěkný, příjemný výšlap. Moc jsem nevěděla, do čeho jdu, protože ve Středohoří to moc neznám, ale byl to bezvadný výlet. Hezký výstup – a nahoře mají skvělou malinovku!

Jak takové nicnedělání wimbledonské vítězky vypadá? Dokážete jen odpočívat doma?