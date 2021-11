BEDNÁŘOVÁ: Ten, jenž se narodil ve šťastnou hodinu. A co je vlastně štěstí?

Cid, o kterém se říká, že se narodil ve šťastnou hodinu, dostane nabídku od svého krále, aby provdal své dvě dcery za muže ze šlechtického rodu. Tito dva mladí infanti z Carriónu mají o dcery zájem jenom proto, že Cid bohatne a vidí v tom finanční příležitost.



Ale vzhledem k tomu, že Cid má neblahou předtuchu a na mladých infantech mu něco “smrdí”, vzdá se břemene rozhodnutí o osudu svých dcer. A nechá svého krále aby, jestli si je jist, že koná správně, provdal za infanty z Carriónu jeho dcery on.

Tím si vlastně jakoby očistí karmu, že jo?

Jak to ale osud chtěl, infantům se po krátkém čase znelíbí bydlení s tchánem a taky jsou příliš zbabělí, aby pořád po Cidově boku bojovali s Maury o území.

Vezmou tedy své ženy, Cidovy dcery, majetek, vzácné meče, koně a 3000 marek ve zlatě a stříbře a vrací se do svého rodného Carriónu.

Po cestě jim ale dojde, že manželky tak úplně nepotřebují a uprostřed lesa je zmlátí do krve a nechají je napospas divé zvěři a ptákům.



Long story short.

Dcery to nakonec přežijí - uf - a udatný Cid Campeador, ten jenž si ve šťastnou hodinu připjal meč, může přiznat, že to celou dobu říkal. A po spravedlivém soudu stihne infanty z Carriónu trest, jenž si zaslouží za to, jakou ohavnost vykonali. Ještě v den samotného soudu Cid neotálí a své dcery opět provdá za jiné infanty, kteří se uchází o jejich ruku, tentokrát z Navarry a Aragonu.

Drastické co?

Jak se může o Cidovi říkat, že se narodil ve šťastnou hodinu?

Jak to, že ve chvíli kdy hodil odpovědnost za budoucnost svých dcer na svého vládce, zbavil se viny?

Jak to, že dcery, které nadevše miloval (jak se píše v knize), byl schopen během měsíce po incidentu provdat za někoho jiného?

Jak to, že příběh, jenž opěvuje jeho život, dokázal přežít v tomto znění bez pohádkové romantizace, téměř devět stovek let?

A kolik takových Cidů sedí vedle mě každý den v tramvaji?

Kolik takových Cidů chválíme svými zpěvy dnes?

Co když slepě věříme soudobým potulným pěvcům, jenž své příběhy cíleně a nenuceně zveličují a přikrášlují, aby se zalíbili davům? A co hůř, co když i dnes slepě věříme a obdivujeme zpěvy, které svým obsahem rozhodně nejsou eticky správné?

Je podzim 2021 a dnes se ve šťastnou hodinu podle všech motivačných příruček narodí ten, jenž se pro to rozhodne.

Žít přítomným okamžikem a vybrat si cestu býti šťasten, rovná se narodit se ve šťastnou hodinu?

A co to znamená štěstí?

Ptal se někdo Cidových dcer, jestli jsou šťastné ony?

Kdo je ten, jenž se může považovat za šťastného?

Šťasten je ten, jenž má mnoho sledujících na sociálních sítích.

Šťastný je ten, jenž sdílí pozitivní a usměvavý kontent o své rodině, neustálých úspěších v práci/kariéře, o svém novém autě a kabelce.

O bezva spolupráci.

Šťastný je ten, co se na všechny usmívá a říká, jak bezvadně se má.

A nepochybně je šťasten ten, co v našich očích má všechno po čem MY skrytě toužíme.

Cid Campeador se nikdy nevzdal.

Ve svých bojích vždy zvítězil. Třeba i v bitvě, kdy se svou družinou, čítající tři tisíce mužů, porazil Maury, kteří do boje táhli se šedesáti tisíci muži.

Wow, jak to udělal? No to se v knize nepíše, ale PRÝ to tak bylo.

Měl dlouhý vous a krásné šaty, měl nejlepšího koně Babjeku a krásnou ženu a dvě dcery.

Cida všichni milovali.

Cid Campeador byl slavný a všichni chtěli stát po jeho boku.

Cid Campeador byl celebrita a všichni se s ním chtěli vyfotit.

Cid Campeador byl mýtus a lidi vždy chtěli věřit pohádkám.

Nezapomeňte si Cida follownout na sociálních sítích.

Možná na nich naleznete, jaký je jeho každodenní život ve Valencii doopravdy.

Jistě tam bude i šťastná fotka s jeho ženou Jiménou a dcerami doňou Elvírou a doňou Sol.

Cid, ten jenž se narodil ve šťastnou hodinu a influencnul španělskou společnost ve 12. století.

Cid člověk z lidu.

A teď konečně pojďme jako řešit, jak se měly ty vedlejší postavy, třeba jeho dcery, kdo o tom napíše román?…