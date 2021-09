Česká expertka na KLDR: Sexualita je naprosté tabu, jako potetovaná blondýna jsem pro ně byla úplné zjevení

Užívej svobody!“ napsala mi Nina Špitálníková jako věnování do knihy Svědectví o životě v KLDR, za niž letos získala cenu Magnesia Litera v kategorii publicistika. Toto motto si nevybrala náhodou. Setkala se totiž se severokorejskými uprchlíky, kteří jí otevřeně vyprávěli o svém životě v nejuzavřenější zemi současného světa. Svobodu místní obyvatelé skutečně příliš neznají.

Nemohou se podle libosti ani ostříhat, vybrat si partnera či si zvolit, co budou dělat ve volném čase, kterého ostatně nemají nazbyt. Nemluvě o tom, že popravy, bída a hlad jsou stále na denním pořádku. O životě v tvrdém totalitním režimu jsme si u cappuccina povídaly v moderní kavárně v centru Prahy. V podobné bychom se prý mohly potkat i v Pchjongjangu. Koreanistka je jednou z mála, kdo zemi osobně navštívil, a to v letech 2011 a 2012, kdy došlo k předání vlády současnému vůdci Kim Čong-unovi. Pod jeho vedením se stát hodně mění a dnes už by jej Špitálníková asi nepoznala.



Jak si vysvětlujete, že se režimu daří udržet se i v 21. století?

Kladla jsem si podobnou otázku. Je zvláštní, že s postupem moderních technologií se ještě nezhroutil. Vysvětluji si to ale tak, že v Severní Koreji neuvěřitelně silně působí faktor strachu. Od dob Kim Čong-ila platí třígenerační tresty (odsouzen není pouze pachatel, ale i celá jeho rodina spolu s dalšími dvěma generacemi) a lidé se opravdu bojí. Navíc propaganda je obrovská a dostupnost informací minimální, takže velkou roli hraje i nevědomost lidí.