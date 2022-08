Přijde mi trochu paradoxní, když někdo chce řešit chalupu jako bydlení ve městě, říká architektka

Česká filharmonie vloni slavila 125 let od založení. Novou podobu předsálí Dvořákovy síně v Rudolfinu si dala k narozeninám?

Nebyl to záměr, celá realizace se zdržela kvůli covidu, dokončovali jsme ji během lockdownů a otevření se několikrát muselo odložit. Nakonec se spíše náhodou trefilo do výročí. Česká filharmonie chtěla především otevřít předsálí veřejnosti, tedy i lidem, kteří zrovna nejdou na koncert. Spousta lidí vystoupala po hlavním schodišti z náměstí Jana Palacha, a tam narazili na zavřené dveře, protože netušili, že pokladny jsou jinde. To se mělo změnit. Přímo v hale se nově nachází výstava o historii Rudolfina, proměnou prošla i prodejna suvenýrů, nově je přístupný salonek Jiřího Bělohlávka. Kdokoli se tam může posadit, vzít si sluchátka anebo zapojit svoje a poslouchat hudbu, kterou si vybere na tabletu. Zakomponovali jsme tablety do područek záměrně lehce naddimenzovaných sametových sedaček, ale jdou vyndat a vytáhnout pohodlně před sebe. Drží je tam skrytý naviják, který doufám ještě funguje. Je to taková nabídka azylu, kde se člověk může v centru ukrýt před ruchem města a poslechnout si třeba Vltavu, která teče nadohled. Moc lidí o tom asi zatím neví, ale přijde mi to hezké.