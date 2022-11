Havlova moc bezmocných platí i dnes, říká spisovatel Martin Vopěnka. V čem podle něj bývalý prezident neuspěl?

Rozhovor

„Není snadné vysvětlit mladým lidem podstatu reálného socialismu 70. a 80. let, když tady netekly potoky krve, a přesto to byl devastující režim,“ myslí si Martin Vopěnka. Ve školách podle něj stále převládá bezradnost. I proto by jeho nová kniha věnovaná Václavu Havlovi mohla sloužit právě takové výuce.