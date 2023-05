Život někdejší dětské hvězdy Edwarda Furlonga poznamenala dlouhodobá závislost na užívání kokainu a heroinu dohromady (tzv. „speedballing“). Poprvé se na odvykací léčbu přihlásil v roce 2000, kdy začal mít problémy se zákonem. Během následujících let se často po divokých večírcích ocitl mnohokrát v nemocnici i v policejní cele.

Přestože v době své slávy spolupracoval s hvězdami formátu Arnolda Schwarzeneggera, Meryl Streepové či Liama Neesona, jeho kariéra postupně upadala.

Nyní říká, že obsazení do filmu Terminátor, kde ztvárnil roli mladého Johna Connora, byl pro něj především jeden velký šok. „Jen tak z legrace jsem jako dítě šel na konkurz a najednou jsem hrál v jednom z top filmů. Bylo to skutečné, nepochopitelné, úplně znenadání jsem byl součástí Hollywoodu. Měl jsem veliké štěstí, ale nic není zadarmo,“ svěřil se v rozhovoru pro web Daily Mail.

„Jako dospívající a mladý jsem kolem sebe neměl moc lidí, co by na mě dávali pozor. Otce jsem nepoznal, s matkou jsme se neměli rádi. Žil jsem různě po příbuzných i na ulici. Utrhl jsem se ze řetězu. Neuměl jsem vůbec nakládat s penězi. Kdybych byl tehdy starší, tolik špatných rozhodnutí bych určitě neudělal,“ myslí si někdejší dívčí idol, který zazářil například také po boku herce Edwarda Nortona ve filmu Kult hákového kříže (1998).

Od závislosti na drogách mu nepomohlo ani to, když se mu v roce 2006 narodil syn, ani rozpad manželství tři roky poté. Následoval vztah s herečkou Monicou Keenovou (43), během něhož si Furlong pro změnu vysloužil několik obvinění z domácího násilí a časem i soudem nařízený zákaz přiblížení k této expřítelkyni. Vše vyvrcholilo roku 2013, kdy byl i navzdory zákazu opět zatčen na základě obžaloby, že ji napadá a bije – tehdy se ocitl jen během čtyř měsíců celkem třikrát ve vězení.

Edward Furlong a Arnold Schwarzenegger ve filmu Terminátor 2: Den zúčtování (1991)

Tou dobou už ani neměl zuby, které mu postupně uhnily následkem užívání drog. Je tak jedním z odstrašujících případů kdysi celosvětově úspěšné dětské filmové hvězdy, která nezvládla příval slávy a vše s ním související. Až v posledních letech to vypadá, že se herec konečně odhodlal ke změně – tvrdí, že přestal s drogami a dokonce se pokouší znovu obnovit svou kariéru.

„Je to skvělý pocit, být střízlivý, čistý a zpátky před kamerou,“ uvedl loni v rozhovoru pro web Daily Mail.

Na nejnovějších fotkách jej paparazzi zachytili po boku bývalé partnerky Moniky. Na těch má díky zubním náhradám opět zářivě bílý úsměv. „Nové zuby byla jasná volba, je paráda takhle dostat novou šanci,“ hodnotí tento krok herec, kterému se částečně vrátilo ztracené sebevědomí.

„Neberu nic, jsem čistý. Není to vítězství. Je to něco, o co je potřeba bojovat neustále. Ale zatímco dřív jsem si nedal třeba rok a porušil to, teď už se držím pět let. Jsem za to moc rád. Pokud máte podobný problém, vězte, že to může zvládnout kdokoliv. Nevzdávejte to,“ vzkazuje Edward Furlong.

VIDEO: Herec Edward Furlong a jeho filmové role z let 1991 až 2020: