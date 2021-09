Fascinují mě kdysi dominantní muži, kterým se život rozpadá pod rukama, říká režisér Omerzu

Svými předchozími snímky jako Rodinný film nebo Všechno bude si vysloužil nálepku autora věnujícího se hlavně dospívajícím hrdinům. Tu ale scenárista a režisér Olmo Omerzu právem nemá moc rád: jeho filmy jsou totiž daleko komplexnější. Ve svých nových titulech Atlas ptáků a Poslední den patriarchátu se přemýšlivý rodák z Lublaně věnuje mimo jiné kdysi dominantním, nyní zestárlým mužům, kteří bezmocně sledují, jak se jim svět změnil před očima. Atlas ptáků se strhujícími hereckými výkony Miroslava Donutila a Aleny Mihulové nedávno soutěžil na festivalu v Karlových Varech a právě teď vstupuje do kin.



Jen málokdo má dva filmy po sobě v hlavní soutěži karlovarského festivalu. Jaký to byl pocit se tam po snímku Všechno bude vrátit?

Když jsem se dozvěděl, že byl Atlas ptáků zařazen do soutěže, měl jsem velikou radost! Festival ve Varech má v mém životě velmi drahé a speciální místo, a to nejen kvůli ceně za režii, kterou jsem tam získal s Všechno bude. Promítání ve velkém sále v Thermalu, který ma kapacitu přes tisíc diváků, je výjimečné. Zažít po premiéře našeho filmu potlesk ve stoje byl neuvěřitelný zážitek, tím spíš, že přišel po lockdownu.