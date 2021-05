Genia loci nepřenesete online, říká karlštejnský kastelán Kunst. Rozestupy na hradě problém nebudou

Je jednou z nejnavštěvovanějších památek v Česku. Nyní však zůstává Karlštejn stále zavřený. Pauza ovšem přispěla k novým prohlídkám, na kterých se snad už brzy budou moci návštěvníci zúčastnit. Jedna z nich se věnuje i známému podvodníkovi Harrymu Jelínkovi, který slavný hrad ve třicátých letech minulého století prodal. Vidět ji bude možné jedině naživo. „Na některé věci je zkrátka dobré si počkat a pak si je vychutnat naplno,“ říká kastelán hradu Karlštejn Lukáš Kunst.

Lidovky.cz: Hrady a zámky většinou už otevřely venkovní expozice. Vy máte ještě zavřeno, jak to?

Nemáme v tuto chvíli co zpřístupnit. Žádnou venkovní expozici totiž nemáme. Na hradě probíhá rekonstrukce Císařského paláce a budování návštěvnického centra, takže se snažíme využít čas a otevřít až s možností interiérů.

Lidovky.cz: Mluvil s vámi někdo o tom, kdy by se mohly otevřít i interiéry?

Nějaká předběžná data již jsou. Doufáme, že prvního června je reálný termín. Karlštejn má obrovské sály, je možné tam dodržovat klidně i desetimetrový rozestup. Jsem za to, aby prohlídky byly možné i s průvodcem, protože by to bylo daleko bezpečnější, než aby se lidé uvnitř procházeli sami a někde se pak shlukovali.

Lidovky.cz: Omezený režim znáte už z loňského roku. Jaká je to zkušenost?

Je to samozřejmě zvláštní. Úplně jiné, než jsme byli zvyklí. Ale vůbec to není nereálné. Naši průvodci i návštěvníci si užívali, že byly skupinky malé. Bylo to takové intimní, komorní, až rodinné povídání. V minulosti bylo ve skupině i šedesát pět lidí, ale ty doby už jsou naštěstí dávno pryč. Dnes za běžného režimu oscilujeme návštěvnost kolem 235 tisíci lidí ročně, což třeba v létě znamená i patnáct set osob denně.

Loňský provoz jsme zvládali bez problémů, měli jsme covidovou hlídku, u první brány informovala, že lidé musí mít roušku a dezinfikovat si ruce. Narazili jsme i na návštěvníky, kteří nebyli příjemní, ale naprostá většina pravidla respektovala. Předpokládám, že letos to bude jednodušší, protože se ukázalo, že covid není taková legrace.