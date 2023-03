Paltrowová si po srážce na lyžích myslela, že jde o sexuální útok

Gwyneth Paltrowová vypovídá proti lékaři, který tvrdí, že mu herečka po srážce na lyžích v roce 2016 v zimním středisku Deer Valley v Park City v Utahu způsobila trvalé poranění mozku. Místo, aby mu poskytla první pomoc, z místa činu údajně ujela.

Sanderson v občanskoprávním sporu požaduje odškodné ve výši 300 000 dolarů (přes 6,5 milionu korun) za „poranění mozku, čtyři zlomená žebra a další vážná zranění“.

Hollywoodská hvězda, která je přesvědčená, že viníkem je naopak Sanderson, požaduje uhradit soudní poplatky a symbolické odškodné ve výši jednoho dolaru, vypovídala čtvrtý den očekávaného osmidenního soudního procesu.

Podle jejích slov do ní Sanderson zezadu najel, lyžemi začal roztahovat nohy, přičemž ji svým tělem neustále tlačil do zad.

„Dvě lyže mi vjely mezi nohy a roztahovaly je. Tisklo se ke mně nějaké tělo a ozývalo se podivné chrčení. Můj mozek se snažil pochopit, co se děje,“ popsala srážku s tím, že si myslela, že jde o sexuální útok.

„Dcera byla dole na svahu, syna jsem viděla po své levici, takže jsem byla zmatená… Ztuhla jsem a řekla bych, že jsem se o pár sekund později cítila velmi rozrušená.“

Na otázku Sandersonovy advokátky Kristin VanOrmanové, na základě čeho nabyla dojmu, že šlo o sexuální útok, herečka odpověděla: „Byla to rychlá myšlenka, která mi proběhla hlavou. Ozývalo se podivné chrčení a za mnou bylo vidět tělo, takže jsem se snažila pochopit, o co jde. Je to vtip? Dělá někdo něco zvráceného? Moje myšlenky proudily velmi rychle.“

Očekává se, že během soudního procesu v Park City v Utahu bude vypovídat také hereččin manžel Brad Falchuk (52) a děti Apple (18) a Moses (16), které má předchozího vztahu se zpěvákem Chrisem Martinem (46).