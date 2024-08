Když vidím svoje slavíky a ceny z celého světa, pomyslím si: „Holka, nezahálela jsi!“ říká Helena Vondráčková

Helena Vondráčková je letos v jednom kole. Je to šedesát let, co jako vítězka pěvecké soutěže Hledáme nové talenty vstoupila do světa showbyznysu. K významnému výročí pořádá velkolepé turné po České a Slovenské republice a v Galerii Tančícího domu v Praze probíhá až do příštího roku výstava mapující její kariéru.

Vydala album Dlouhá noc největších hitů upravených do stylu elektronické taneční hudby a na galakoncertu u příležitosti svých sedmasedmdesátých narozenin naplnila v červnu O2 arenu.

Očekávala jsem, že slavnou zpěvačku zachytím ve shonu a spěchu. Setkaly jsme se ale jedno poklidné červencové ráno na rozkvetlé zahradě u bazénu v Řitce u Prahy, kde bydlí.

Helenu v létě konečně čeká zasloužený odpočinek, než bude na podzim pokračovat v turné, které slavnostně zakončí o poslední adventní neděli v pražské Lucerně.

Lidovky.cz: Zažíváte dlouhé noci?

Díky narozeninovému galakoncertu v O2 areně mám teď několik dlouhých nocí za sebou. Přípravy mi daly zabrat, byla to velká výzva a měla jsem určité obavy, šlo o opravdu obrovský koncert.

Nakonec se ale aréna zaplnila do posledního místečka, fanoušci byli báječní, osmnáct tisíc lidí zpívalo se mnou. Tak jsem je chvíli nechala zpívat samotné, abych si je mohla poslechnout. Tyhle okamžiky miluju, dobíjejí mě. A jednu Dlouhou noc mám přímo tady.

Nejnověji jsme vydali album mých největších hitů převedených do stylu EDM – elektronické taneční hudby. Dlouhá noc je samozřejmě mezi nimi. Byl to a stále je velký hit. Ten se Michalu Davidovi opravdu povedl. Nazpívala jsem ji v několika jazycích, naposledy v polštině.

Lidovky.cz: Jak se vám zpívá polsky?

Polština se mi líbí. Má ale spoustu sykavek, takže mi občas láme jazyk a trošku si u toho zašišlám. (směje se)

Lidovky.cz: Máte za sebou první část turné na Slovensku. Je to pro vás už zahraničí, nebo Čechy a Slováky stále vnímáte jako jeden národ?