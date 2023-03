Podle webu TMZ herec, který je známý z filmů Mary Poppins, Chitty Chitty Bang Bang, Dick Tracy, Noc v muzeu nebo seriálů The Dick Van Dyke Show a Diagnóza vražda, krvácel z nosu a úst a zřejmě utrpět lehký otřes mozku.

Dick Van Dyke i ve svém pokročilém věku pořád řídí automobil. Když se ho v jednom z rozhovorů zeptali na recept, jak zůstat fit, odpověděl, že za to může jeho o 46 let mladší manželka. „Mít krásnou mladou manželku o polovinu mladší než já, která se o mě stará, to funguje,“ řekl herec a dodal, že geny a vyhýbání se negativním věcem také pomáhají. „Můj pozitivní přístup, to mám od své ženy.“

Hollywoodský herec loni oslavil desetileté výročí svého sňatku s vizážistkou Arlene Silverovou (51). Ženil se v 86 letech a jeho vyvolené bylo tehdy čtyřicet let. Seznámili se na předávání filmových cen SAG v roce 2007, kde měl herec udělit ocenění za celoživotní přínos své herecké kolegyni Julii Andrewsové.

Později přiznal, že se původně trochu obával, zda si jeho okolí nebude myslet, že je jeho výrazně mladší žena zlatokopka. Dnes si prý jsou všichni jistí, že to tak rozhodně není. „Bál jsem se kdysi, že se rozkřikne, jak si hollywoodská zlatokopka bere zoufalého poblázněného staříka. Nakonec to však nikdo nikdy netvrdil,“ dodal v rozhovoru pro časopis Closer Weekly Dick Van Dyke.