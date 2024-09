„Občas se ve mně probudí pankáč, který na všechno kašle.“ Manželství herců Halky a Tominy Jeřábkových stojí za to

Znám je skoro dvacet let, stejně jako jsou Halka s Tominou spolu. Každý z nich vyrostl v odlišném hnízdě. Halka v Praze v rodině disidentů a umělců. Tomina v Kolíně ve standardním prostředí. I tak, nebo právě proto, jsou spolu pořád šťastní. Tedy většinou. Oba jsou oddaní své profesi až k zbláznění.

Dopoledne, kdy jsme se domluvili na rozhovor, volá Halka: „Máme zpoždění, nepřišla hlídačka, přijdeme s Teem.“ Tedy pětiletým synem, který tak vyhrál v loterii. Během rozhovoru u mě doma směl, zcela výjimečně, sjíždět hry na tabletu. Ani nedutal.

Kdysi jsem byla, Halko, na představení v La Fabrice Tak přesně o ráji to není. Končilo to tvojí nahotou…

Halka: … ne, začínalo. Bylo to o tom, co se stane, když Adam a Eva snědí zakázané jablko. Celé představení běžím s Adamem v kruhu… a čekám, kdo z obecenstva mě zastaví.

Až to nevydržel Tomina, zastavil tě a svlékli jste se oba. Nazí proti sobě.

Halka: Jo, Tomina mě vyvedl z ráje a už mě do něj nikdy nevrátil.

Pak ta vaše zvláštní svatba...

Halka: Proč zvláštní?

Třeba že jste měli dva oddávající.