Když mi Sarandonová předávala cenu, vyhrkly mi slzy. A tady se o tom vůbec nepsalo, říká herečka Křenková

Je skoro letní den a s Eliškou Křenkovou si dáváme na zahrádce jedné příjemné kavárny kafe a cigárko. Zatímco já nudně volím cappuccino s klasickým mlékem, Eliška zkouší bramborové mléko – když se krapet zdrcne, jen pobaveně mávne rukou.

Experimentování jí aktuálně není cizí ani v životě, a tak mi během ospalého odpoledne energicky vypráví o své nové profesní cestě, ale nakonec toho stihneme probrat mnohem víc.

Lidovky.cz: Jak byste se charakterizovala ve třech slovech?

Nerozluštitelná. A další dvě mě nenapadají.

Lidovky.cz: Jaké vás čeká léto?

Už se moc těším se na Shakesperovky. Hraju Mirandu, dceru Prospera, v Bouři. Skutři dokázali Bouři udělat tak, že byť je to tragédie, tak to vlastně tragédie ani moc není, v představení je spousta vtipů. Je to hodně odlehčené, ale zároveň tam pořád zůstává Prosperův dojemný příběh.

Mám Bouři strašně ráda, užívám si ji nejen na Hradě, ale i na HAMU, ten prostor má svoje velké kouzlo – a je tam dobrej bárek! A taky mě čeká porotcování ve Varech.

Lidovky.cz: Předpokládám, že jako perfekcionistka berete svou roli v porotě KVIFF vážně.