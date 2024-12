„Policie dnes v ranních hodinách kontrolovala řidičku ve městě Trnava. Podrobila se dechové zkoušce, která měla pozitivní výsledek. Jednašedesátiletá žena byla omezena na osobní svobodě. Čin prověřujeme v souvislosti s trestným činem ohrožení pod vlivem návykové látky,“ uvedla mluvčí trnavské policie Veronika Dachová.

Policisté ženu zadrželi a vzali do cely. Podle informací televize Markíza má jít o známou českou herečku Vilmu Cibulkovou. Soudce o trestu rozhodne ve zrychleném řízení.

Herečka už za sebou jednu autonehodu má. Bourala v roce 2011 po bouřlivém rozchodu s tehdejším manželem, hercem Miroslavem Etzlerem, který jí byl nevěrný s mladší kolegyní, herečkou Radkou Pavlovčinovou. Cibulková tehdy cestou z restaurace, kde byla posedět s přáteli, nabourala do betonového zátarasu.

Vilma Cibulková bojovala v minulosti se závislostí na alkoholu. V roce 2019 v jednom z rozhovorů uvedla, že toto období života je již za ní a dokáže o něm otevřeně mluvit.

„Ocitla jsem se kdysi v Praze v takzvané druhé pubertě. To znamená, že jsem si do života vnesla na několik let různé výstřelky a vysedávání v divadelních klubech. Cítili jsme se jako protestanti proti tehdejší vládě,“ popsala před pěti lety pro pořad Život ve hvězdách.

Alkohol dostal herečku v minulosti až do léčebny v Bohnicích. Pro vyhledání pomoci se tehdy rozhodla sama a dodnes to považuje za jeden z největších životních darů, které si dala. O tom, že ji dodnes provází pověst alkoholičky, ví.

„Provází mě jakési prokletí člověka, který je k sobě opravdu upřímný a je velmi otevřený i před veřejností. Proto si z toho nic nedělám. Ale občas mě mrzí, že místo toho, aby lidé kolikrát řekli: ‚Jé, to je fajn, že jsi se s tím porvala, já se s tím vším taky poperu a dokážu, že to v tom životě jde‘, tak bohužel... Dívají se na mě trochu jinak, ne jako na rváče,“ řekla Cibulková s tím, že si je vědoma i toho, že boj se závislostí ji bude provázet celý život.

Velké trápení si herečka před lety prožila také s dcerou Šimonou z prvního manželství, která propadla v dospívání závislosti na pervitinu a nějaký čas žila na ulici.