Hrdý vlastenec žijící v Paříži. Malíře Josefa Šímu zasáhla válka tak, že deset let nemaloval

Pohled do expozice Josef Šíma: Cesta k Vysoké hře, kterou Národní galerie Praha uspořádala ve Valdštejnské jízdárně v roce 2019. | foto: ČTK

Společně s Františkem Kupkou a Toyen patří k českým malířům, kteří se ve 20. století usadili v Paříži a dosáhli mezinárodního uznání. Letos slavíme „šímovský rok“: je to právě 130 let od narození a 50 let od úmrtí světově proslulého umělce.