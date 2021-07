Islamofob Dawkins? ‚Darwinův rotvajler‘ se opírá do všech náboženství, nyní bojuje za svobodu slova

Praha V březnu oslavil osmdesátku britský biolog Richard Dawkins. Zatímco Thomas Huxley byl známý jako Darwinův buldok, Dawkinsovi říkají Darwinův rotvajler, což ho jako nadšeného propagátora evoluční teorie jistě těší. Navzdory všeobecně známé knize Sobecký gen je nejvýznamnějším Dawkinsovým dílem tzv. koncept rozšířeného fenotypu, představený ve stejnojmenné knize. Je záhadou, proč zatím nevyšla česky.

Kromě toho je Dawkins autorem řady knih o podstatě a významu vědy a také představitelem tzv. nového ateismu, který kritizuje náboženství z vědeckých pozic, chcete-li z hlediska ontologického naturalismu. V souvislosti s tím se Dawkins často dostal do křížku s těmi křesťanskými věřícími, kteří odmítají evoluci a zastávají pavědecké teorie, známé jako kreacionismus nebo koncept inteligentního plánu.

Svou kritiku náboženství Dawkins shrnul v bestselleru Boží blud. Kniha cílila především na západní publikum, což částečně vedlo k jejímu nepochopení u nás. Jako reakce na ni před lety vyšel soubor esejů Dawkins pod mikroskopem. Filozof Tomáš Marvan tehdy ve své recenzi uvedl, že v kritice Božího bludu autoři v argumentaci zacházejí za hranice rozumu. Na poctivé vyrovnání se s Dawkinsem a novým ateismem si ze strany jeho českých kritiků podle něj budeme muset ještě počkat. A protože dialog s ateisty u nás probíhá převážně formou monologu Tomáše Halíka, musejí zájemci pátrat v zahraničí. Pro začátek lze na internetu vyhledat debaty Dawkinse s věřícím matematikem Johnem Lennoxem nebo šarlatánem Deepakem Choprou.

Přirozeným terčem Dawkinsovy ostré kritiky bylo křesťanství, a tak se coby liberální ateistický satanáš opakovaně objevoval na americké konzervativní televizi Fox News. Když však v roce 2013 Dawkins v rozhovoru pro televizi al-Džazíra nevyužil možnost pohanět boha islámu s vysvětlením, že o něm mnoho neví, vyčinil mu na blogu časopisu The Spectator Douglas Murray: To si to Dawkins nestačil nastudovat?!

Není snadné kritizovat, když se za „urážky“ islámu v Evropě tak často vraždí na ulici. A když zrovna nejste terčem pogromu, obdržíte od pokrokové akademické třídy alespoň nálepku „islamofob“. Faktem však je, že Dawkins už dříve označil islám za jednu z největších špatností světa, čehož si se zpožděním všimla i progresivní levice. Té kritika křesťanství nikdy nevadila, jenže islám má v očích jejích ideologů nedotknutelné postavení. A tak byla islamofobovi Dawkinsovi odřeknuta vystoupení na kalifornské rozhlasové stanici KPFA, na půdě Trinity College v Dublinu a lze se jen dohadovat, kam všude ho už nepozvali.

A tak se Dawkins opět ocitl na Fox News, tentokrát v jiné roli. Pobaveně si notoval s moderátorkou a hovořil o potřebě zachování svobody slova na univerzitách. Není to poprvé, kdy se temný nepřítel stal náhlým spojencem v boji proti nepříteli ještě temnějšímu.