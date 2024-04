Bývalý fitness trenér Kavalír zrušil asistovanou sebevraždu, manželka je těhotná

Bývalý fitness trenér a novinář, původem z Kutné Hory, bojuje v posledních letech s nevyléčitelnou nemocí ALS, tedy amyotrofickou laterální sklerózou, někdy také nazývanou jako Lou Gehrigova nemoc. Progresivní neurodegenerativní onemocnění poškozuje nervové buňky v mozku a míše.

S manželkou Martinou Kavalír (35) se Jan seznámil v květnu 2017. O diagnóze se od lékařů dozvěděli stejný rok v období Vánoc, definitivně jim ji potvrdili v březnu roku 2018. O dva roky starší partnerka Martina svého partnera neopustila, i když věděla, že jeho nemoc je nevyléčitelná a povede k jeho brzkému odchodu. Naopak si ho pár let na to vzala.

„V tomhle jsem ani jednou nezaváhala. Věděla jsem, co mě čeká, že to bude těžké a že se mnou Honzík bude maximálně pár let. Nebyla to z mé strany žádná oběť, ale přirozený krok z lásky. Miluji ho. O ruku mě požádal v roce 2020 v cíli triatlonových závodů, které jsem tehdy právě doběhla. Poklekl, požádal mě o ruku a já byla velmi šťastná. Bylo to nádherné, emotivní,“ popsala Martina Kavalír v rozhovoru pro Deník N.

Svatba byla v roce 2021. „Že je v tom i velký kus oběti, vnímám možná poslední dva roky, kdy se Honzíkův stav výrazně zhoršil a péče o něj mě začala neskutečně vyčerpávat. Nejednou jsem si řekla, že tohle už nedávám, že toho je moc,“ přiznává.

I přes náročné chvíle manželé stále věřili, že nemoc společně zvládnou. Opak byl pravdou. „Vystřízlivěla jsem po dvou letech, kdy Honzík spadl na ulici. Bylo to strašné. Najednou se devadesátikilogramový chlap, sportovec, trenér, nekontrolovaně sesune na zem a rozbije si hlavu o beton. Pak začal padat i na schodech. Stála jsem tváří v tvář realitě a musela akceptovat, že se nevyléčí. Ta nemoc je stále o krok napřed, nemáte šanci ji dohnat, zbavit se jí,“ říká Martina ve velmi emotivním rozhovoru.

Dnes už manželé s jistotou vědí, že Jana Kavalíra čeká již brzy odchod ze světa. V létě loňského roku rozhodli, že bývalý trenér podstoupí asistovanou sebevraždu ve Švýcarsku. Martina vše zařídila, byli připraveni odjet, ale doslova na poslední chvíli si to rozmysleli.

Den před odjezdem si Martina řekla, že vše musí s manželem ještě naposledy otevřeně probrat, nebo toho bude navždy litovat. „Řekla jsem mu, že sice nevím, jestli je to vůči němu férové, ale přece jen mu chci nabídnout ještě jiný scénář. Kdyby odmítl a řekl by mi, že je to jeho život a chce ho hned skončit, nedovolila bych si něco namítat,“ líčí.

„Ale on souhlasil, že neodjedeme. Je nám oběma jasné, že jde o oběť z jeho i z mojí strany. On už takto nechce fungovat, ale kývl, že i v bolestech zůstane na světě třeba ještě posledních šest měsíců. Chtěl zemřít i proto, aby mi umožnil opět žít normální život. Ale odkýval mi, že pokud to chci já, tak zůstane, protože mě miluje,“ popisuje autorka podcastů a koučka.

Martina Kavalír v březnu oznámila, že je těhotná. Všichni nyní doufají, že Honza bude moci vidět svou dceru, která se má narodit v září tohoto roku.

„Čekáme miminko. Je to ten největší a zároveň nejkrásnější životní paradox, který se nám mohl stát. Vždycky jsem toužila po tom, být mámou, ale už jsem se té představy vzdala. Pozitivní těhotenský test byl obrovský šok. Nejen pro nás, ale také pro celé naše okolí. Po sedmi letech, totálně neplánovaně,“ napsala mentorka koncem března na Instagram.

Loni v srpnu vyznala manželovi v dalším z příspěvků na sociální síti lásku. „Dnes jsme dva roky manželé, šest let nejlepší kamarádi. Nejhlubší důvěrníci, nejintimnější milenci. Říkala jsem ti, že až jednou odejdeš, zlomí mi to srdce. Ale zjistila jsem, že ho mám zlomené už dlouho. Poprvé se to stalo v čekárně v Motole, kdy nám oznámili, že máš ALS a naději na dva až pět let života. Moc mi to tehdy nedocházelo. To až ve chvíli, kdy jsi poprvé spadl na zem a pak když jsi přestal chodit. Když jsem poprvé pochopila, že ti odchází hlas. Když ses poprvé dusil. A láme mi to srdce vždycky, když tě vidím ležet bezbranného v posteli a když už ti nerozumím ani slovo. Děkuji ti lásko, že jsme se v tomhle vesmíru potkali a za všechno, cos mi stihl ukázat a naučit mě,“ dodala Martina Kavalír.

VIDEO: Honza Kavalír – Viem kedy a ako mám umrieť. Boj s ALS: