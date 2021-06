Jak se staví kostel? Brněnský architekt Štěpán používá i netradiční motivy - třeba koloběžku na fasádě

Nový brněnský kostel blahoslavené Marie Restituty je nepřehlédnutelný. Vytvořil jej architekt Marek Jan Štěpán, který má na kontě už pět sakrálních novostaveb. Proč jsou pro něj důležité oblé tvary a jak mu voní kostel z betonu?

Kromě sakrálních novostaveb a rekonstrukcí má Marek Jan Štěpán v repertoáru i kavárny, vilové domy či vinařství. V současnosti pracuje na interaktivním levitujícím mraku pro instalaci na nádvoří Uměleckoprůmyslového muzea v Brně či na robotické kavárně. Jeho stavby se vymykají zvyklostem – a nejinak je tomu v případě brněnského kostela blahoslavené Marie Restituty, který byl dokončen v loňském roce.

Je kruhový, z betonu, se zbarvenými okny pod kopulí, rozehrávajícími v interiéru duhové efekty, a s trojhrannou věží, která slouží nejen jako zvonice, ale také coby vyhlídka na město. Na fasádě kostela, který přitahuje zájem kolemjdoucích, lze nalézt nakreslenou koloběžku, loďku i pivní půllitr. Prestižní kanadský architektonický magazín Azure stavbu vybral mezi desítku nejlepších interiérů světa.



Jak časté je v dnešní době postavit kostel?

Za loňský rok se postavil jeden kostel, právě ten v Lesné, a letos se dokončuje kostel na sídlišti v Praze na Barrandově. V 90. letech to byl docela boom, po komunismu to bylo potřeba. Pak zájem opadl a teď je to velmi ojedinělá záležitost.