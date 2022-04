Před 110 lety se narodila herečka Jiřina Štěpničková. Na to, jak vkráčela do pasti StB, vzpomínal její syn

Nedávno odvysílaný televizní film Viktora Polesného Past připomněl dramatickou událost jeho dětství: útěk přes československé hranice spolu s matkou, prvorepublikovou filmovou a divadelní hvězdou Jiřinou Štěpničkovou.

Ač byly Jiřímu Štěpničkovi v té době tři roky, cestu a zadržení v lesích u ostře hlídaných hranic si pamatuje přesně. Zatímco jeho matka za čin, k němuž ji StB zmanipulovala falešným dopisem, dostala patnáct let kriminálu, on putoval na půl roku do dětského domova a posléze za otcem do Karlových Varů, kde prožil, jak říká, hezké dětství.

Film Past vylíčil obludnost raných 50. let, kdy u nás po vzoru Sovětského svazu probíhaly zinscenované politické monstrprocesy a padaly exemplární tresty za absurdní provinění. Jiřina Štěpničková byla coby členka Divadla československé armády (vinohradské divadlo od roku 1950 spadalo pod armádu) souzena za vlastizradu jako voják a její soud probíhal ve stejných dnech, kdy padl trest smrti pro Rudolfa Slánského, Vladimíra Clementise a další vysoké funkcionáře tehdejší KSČ. Trest smrti pro ni žádali i někteří kolegové a kolegyně z vinohradského divadla, kteří malého Jiřího dobře znali.