Kardiochirurg je stejný expert na virus jako biatlonista na basketbal, říká proděkan lékařské fakulty

Když máte finále NBA v basketbalu, nepovoláte si k tomu biatlonistu, aby to komentoval. Lidi by to zaskočilo. Ale když povoláte kardiochirurga, aby komentoval virovou epidemii, nepřijde to nikomu moc divné, říká v rozhovoru proděkan pro vědu a výzkum druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy Jan Trka.

Jak naložit s dobou postkoronavirovou? Tržní zdravotnictví hubí chudé a menšiny, tvrdí slavný politolog Zakaria Lidovky.cz: Nebojíte se kritizovat svoje kolegy za to, že se vyjadřují k pandemii, přestože to není jejich obor. Je to podle vás problém obecný, nebo jde o pár jedinců?

Četl jsem skvělou definici, že ten, kdo se k pandemii vyjadřuje na základě svých klinických zkušeností, by se k ní neměl vyjadřovat vůbec. Epidemie koronaviru je něco tak nového, že osobní klinická zkušenost prostě neexistuje. I tak se obávám, že kdyby měli možnost se vyjádřit i další, nejenom ti známí, vyjadřovali by se stejně rádi a stejně chaoticky.