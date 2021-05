Kolik dávat a za jakou cenu? To je společenské tabu, říkají Třešňákovi o výchově autistické dcery

Jednou z knih nominovaných na letošní Magnesii Literu je osobní svědectví Petra a Petry Třešňákových o životě s jejich dcerou Dorotou, která trpí poruchou autistického spektra a mentálním postižením. Proč se ve Zvucích probouzení rozhodli otevřeně mluvit o své rodině? A co potřebují lidé s autismem ze všeho nejvíc?

Zbrocený potem jsem najednou cítil, že už nechci. Že už nemůžu. Že to potřebuji zastavit. Že chci spát. Že chci normálně žít. Moje ruka vyletěla a udeřila Dorotku do tváře. Vzal jsem její tělo a hodil jím proti polštářům. Cítil jsem čiré zoufalství, ale také animální převahu dospělého samce, který hodlá prosazovat svoji vůli. Zařval jsem na ni z plných plic, ať toho okamžitě nechá. A uhodil ji ještě jednou. Okno bylo naštěstí zavřené, pokud by sousedi slyšeli tohle, zítra tu máme sociálku.“