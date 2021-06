Kontroverzní vizionář a globální celebrita. Ačkoli se bojí zániku planety, na Mars chce posílat tři rakety denně

Když mluví, zadrhává a jeho projev není zrovna sebevědomý. Přitom staví ikonické elektromobily, jeho rakety zásobují astronauty na Mezinárodní vesmírné stanici a v posledním roce se přetahuje o pozici nejbohatšího člověka světa. Technologický magnát Elon Musk slaví 50. narozeniny. Jak se z šikanovaného knihomola z Jihoafrické republiky stal světoznámý podnikatel?

Jeho diář je plný na roky dopředu, všední dny si dělí na pětiminutové sloty, do nichž vtěsnává jednotlivé úkoly, jí během práce a spí šest hodin denně. Běžně za týden odpracuje přes 80 hodin. A zatímco jiné hvězdy byznysu meditují, drží půsty a noří se do ledových koupelí, aby vyvážily své výkony (třeba zakladatel Twitteru Jack Dorsey), Musk se udržuje v kondici maximálně tím, že si zajde do posilovny.



Elon Reeve Musk se narodil 28. června 1971 v jihoafrické Pretorii modelce a odbornici na zdravé stravování Maye Muskové a elektroinženýrovi Errolu Muskovi. Ten byl svého času nejmladším vystudovaným inženýrem v zemi a podle Elona „někdy udělal každou špatnou věc, která vás napadne“. Errol to později dotáhl třeba i ke zplození dítěte s nevlastní dcerou, s Maye nicméně předtím stihl kromě Elona ještě dva jeho sourozence, bratra Kimbala a sestru Toscu.