Král Karel III. povýšil Briana Maye do šlechtického stavu za zásluhy o hudbu a charitu. „Mám z toho radost a úsměv od ucha k uchu, zejména proto, že to byl král. Hodně to pro mě znamená,“ uvedl muzikant, kterého cituje server listu Daily Mail.

„Doufám, že mi vydrží zdraví. Momentálně se zdá, že jsem docela fit, což je vždycky dobré,“ dodal kytarista kapely Queen ohledně turné, které skupina zvažuje na letošní rok.

Hudebník si tak nově může říkat sir Brian May. Svěřil se s tím, že pouze o rok mladší král se jej před ceremoniálem zeptal na to, jak je na tom s koleny, aby se ujistil, zda při obřadu zvládne klečet, což mu hudebník s úsměvem potvrdil.

Sir Brian May s manželkou Anitou Dobsonovou (Buckinghamský palác, Londýn, 14. března 2023)

Rockový kytarista, který se rovněž věnuje astrofyzice, se dlouhodobě angažuje také v ochraně zvířat. V roce 2005 jej tehdejší panovnice Alžběta II. vyznamenala komandérem Řádu britského impéria (CBE).

V roce 2020 se Briana May svěřil s tím, že ho v posledních letech trápí zdraví. Myslel si, že si při zahradničení natrhl sval, z čehož se později vyklubal zánět sedacího nervu coby následek dlouholetého koncertování. Podle hudebníka za to mohlo to, že více než 50 let běhá s kytarou na levém rameni. Navíc prodělal infarkt.

Tituly a vyznamenání britský panovník uděluje dvakrát ročně: u příležitosti svých narozenin a na Nový rok. Tradice pochází ze středověku.

Hudba skupiny Queen je s královskou rodinou neoddělitelně spjata. V rámci oslav platinového jubilea královny Alžběty II. natočila například loni panovnice vtipnou dvouapůlminutovou skeč, kde jí dělal společnost animovaný medvídek Paddington.

Na krátkém čajovém dýchánku královna odhalila, co nosí ve své ikonické kabelce a na závěr v rytmu legendární skladby We Will Rock You od skupiny Queen odstartovala poťukáváním lžičky o šálek s čajem velkolepý koncert na vlastní počest.