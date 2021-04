KUBÁNÍK: Jak jsem učil děti a přišla mi nabídka sexu

Vymysleli jsme u nás ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti akci Herec do každé hodiny. Znamená to, že se s kolegy propojujeme do vyučování a přednášíme žákům a studentům o tom, co je nám blízké, co umíme a co by jim tu nezáživnou distanční výuku mohlo nějak zpříjemnit. Tedy, aby bylo jasno, my se v hodinách neobjevíme jen tak –⁠ vždycky je všechno domluvené s učiteli, kteří k nám do divadla napíší. Ti rozhodují o tom, jaké bude téma hodiny.

Někteří mí kolegové tak mluví o Gabriele Preissové a Její pastorkyni, jiní o knize Lichožrouti, kterou jsme převedli na jeviště, ale objevila se i prosba ze školy v Mostě, aby herci panu učiteli pomohli s hodinou angličtiny. Akce je oblíbená a úspěšná, máme za sebou téměř 150 hodin a zájem roste. Já si se studenty povídám o tom, jak vzniká divadelní inscenace, jaké to je psát blogy pro Lidovky i o tom, jak vést sociální sítě –⁠ prostě o všem, čemu se věnuju.

Josef Kubáník V roce 1999 absolvoval Zlínskou školu umění a po dvou letech ve zlínském divadle nastoupil do Slováckého divadla v Uherském Hradišti, kde je dodnes. Začínal zcela nenápadnými rolemi, jako byl pes v komedii Poprask na laguně, který se ještě ke všemu jmenoval Pako, nebo němou postavou černocha. Ten měl za úkol během představení stěhovat stůl. Později se vypracoval k zásadnějším rolím, ať to byl Smerďakov v Pitínského dramatizaci Bratrů Karamazových, Saturnin, Andrew v Sexu noci svatojanské Woody Allena, Trigorin v Rackovi, či Štastlivec v Ostrovského Lese. Po boku Květy Fialové vytvořil hlavní roli v tragikomedii Harold a Maude, spolu si zahráli i titulní postavy v příběhu Oskar a růžová paní. Diváci jej znají i z televizních seriálů (Gympl s (r)učením omezeným, Temný kraj, Modrý kód a další), ale věnuje se i marketingu, a to nejenom pro Slovácké divadlo, ale i pro pražské Divadlo Ungelt nebo pro vznikající dokument o posledních třech letech Václava Havla s názvem Tady Havel, slyšíte mě?. Je moderátorem uherskohradišťské Letní filmové školy a v roce 2019 napsal knihu Poslední deník Květy Fialové.

Se zájmem škol ale roste i zájem úplně jiných lidí a kvůli tomu se zvýšil i počet nejrůznějších spamů. Vůbec nevím, jak to někde ti koumáci vychytávají, ale už mi přišla nabídka na „mediální kurzy“, „pomůcky pro školáky“ a další. Důsledně jsem je vždycky smazal a nenechal jsem se zviklat, a to ani tenkrát, když mi nedávno napsal nějaký Juan, že zdědil miliardy dolarů, přičemž neví, co s nimi a že by mi je chtěl dát.

Před několika dny mi ovšem přišel mail a v jeho předmětu stálo: „sex Brno“. Samozřejmě že u něj byl hned odkaz. No jistě, na tohle tak určitě kliknu, aby mi do počítače skočil Trojský kůň a já pak musel panu ajťákovi vysvětlovat, že to byl omyl a byl celému divadlu pro smích. Už už jsem chtěl nabídku jedním klikem myši poslat do koše, když vtom jsem si všiml, že od stejného odesilatele mi přistál další mail a u něj dokonce i oslovení: „Moc Vás, pane Kubáníku, zdravím z Brna a posílám odkaz k propojení k nám do vyučování. Jde o moc šikovnou sextu a těšíme se, že si spolu hodinu užijeme.“ Užili jsme si. Hodina se opravdu povedla, mám radost, jak jsou studenti chytří, zvídaví, jak se připravili a co všechno je zajímalo. Když hodina skončila, objednal jsem si online kurz dovedností u počítače, ale možná jsem mohl oslovit některého ze studentů… Přeji vám samé dobré zprávy, chytré děti a mějte, jak říkala moje babička, dušu v péří.