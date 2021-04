Lidé v dnešní uspěchané době nemají čas myslet na darování krve, říká mladý zakladatel projektu Daruju Krev

Po jedné z návštěv transfúzní stanice přemýšlel David Stančík nad tím, že dárci vlastně vůbec neví, co přesně se po odběru s jejich krví děje, a nemají tak důvod přijít znovu. Tato myšlenka byla impulsem k vytvoření aplikace Daruju Krev, která už dnes zpříjemňuje proces darování krve a motivuje stávající i nové dárce.

Podle dat Českého červeného kříže a Světové zdravotnické organizace totiž nyní více než sto tisíc dobrovolníků darujících krev v Česku chybí a celkový počet dárců navíc může každoročně klesat. To si Stančík klade za cíl změnit: „Chceme nabídnout bližší pohled do celého procesu darování, uvést, co je třeba dělat před a po něm, a ukázat, že není třeba se čehokoli obávat.“



Lidovky.cz: Původně s projektem Daruju Krev jste minulé jaro coby devatenáctiletý student vyhrál celorepublikové finále soutěže Soutěž & Podnikej pro nejnadanější podnikatelské nápady středoškoláků. Jakou cestu ušla za ten rok aplikace a její vývoj?

Kromě toho, že jsme dokončili vývoj webové verze aplikace, jsme si nechali externím studiem vyvinout i verzi pro mobilní telefony se systémem iOS a Android. Mimo jiné jsme se začali zaměřovat i na samotný dopad na darování krve, oslovovat první nemocnice, přemýšlet nad dalšími aktivitami celé společnosti a uzavřeli partnerství s mnoha subjekty. Mobilní aplikace Daruju Krev se mimo jiné probojovala například i do 8. ročníku Laboratoře Nadace Vodafone, akceleračního programu pro technologické startupy se sociálním dopadem.

Lidovky.cz: K příležitosti Světového dne zdraví jste spustili aktualizovanou verzi, která nabízí stávajícím i novým dárcům plno novinek, jejichž cílem je zpříjemnit samotné darování a poskytnout ucelené informace. Na co se v nové aplikaci mohou lidé těšit a je toto již finální podoba?

Finální podoba to určitě není, do budoucna budeme aplikaci nadále rozšiřovat, například o plánovaný objednávkový systém nebo systém pro oslovování dárců přímo nemocnicemi. Momentální verze umožní prvodárcům lépe nahlížet na celý proces darování krve a přiblíží, co dělat před darováním a po něm. Také kontinuálně zlepšujeme drobné nedostatky a snažíme se přicházet s novými řešeními, které zajistí ještě lepší požitek z používání aplikace.

Lidovky.cz: Skrze aplikaci informujete zájemce o darování krve. Jak funguje Vaše spolupráce naopak se samotnými centry pro darování krve či nemocnicemi? Co z navázané spolupráce s vámi získají?

V první řadě nám jde o celkový provoz aplikace, který nechceme nechat platit dárce. Uvažujeme o něm spíše jako o benefitu ze strany nemocnic. Samozřejmě také nemocnicím poskytujeme balíčky funkcí obsahující třeba již zmíněný systém pro oslovování dárců a jejich objednávání. Také se staráme o marketingové kanály pro získání prvodárců, snažíme se oslovovat média a dělat workshopy na středních a vysokých školách.

Lidovky.cz: Daruju Krev je nejen aplikace, ale také osvětová iniciativa, v níž sdružujete několikačlenný tým dobrovolníků. V čem přesně je, dle Vašeho názoru, v otázce darování krve nutno společnost vzdělávat, kde vidíte největší mezery a nedostatky?

V první řadě je třeba si uvědomit, že nedostatek dárců vyplývá spíš z nedostatečné informovanosti společnosti než z neochoty darovat. Chceme nabídnout bližší pohled do celého procesu darování, uvést, co je třeba dělat před a po něm, a ukázat, že není třeba se čehokoli obávat.

Lidovky.cz: V Česku podle dat Světové zdravotnické organizace chybí více než 100 000 dárců krve. Jsme i v darování krve, podobně jako donedávna v šíření koronaviru trochu hanlivě takzvaně „best in“, v porovnání s ostatními zeměmi, nebo je nedostatek dárců celosvětově běžná záležitost?

Určitě nejde jen o problém české společnosti, s nedostatkem dárců se setkáváme i v zahraničí, kam chceme v budoucnu expandovat. Dárci jsou potřeba vždy, jsou nenahraditelní, proto je důležité o darování dostatečně mluvit.

Lidovky.cz: Čím si vysvětlujete chybějící počet dárců u nás? Bojí se lidé, podle vás, chodit darovat z konkrétních důvodů, nebo jim chybí motivace?

Většinově jde o nedostatečnou propagaci dárcovství. Lidé v dnešní uspěchané době nemají čas myslet na darování krve, často je to ani nenapadne. Samozřejmě je zde i strach z jehel, popřípadě nemoci, které dárcovství znemožňují.

Lidovky.cz: Předpokládám, že hlavním důvodem k darování krve je zájem pomoci a udělat dobrý skutek. Dárcům ale plyne z darování mnoho dalších výhod, o kterých lidé mnohdy nevědí. Jaké to jsou?

Jedná se například o výhody spojené s konkrétními pojišťovnami, odpočty na daních, případně benefity nabízené přímo transfúzními stanicemi. Většinou ale nejde o materiálno nebo finance, jde spíše o dobrý pocit ze zachráněných životů.

Lidovky.cz: V jednom rozhovoru s vámi jsem četla, že se o vás firmy rvou. Nedostal jste nikdy nabídku tak zajímavou, která by Vás přiměla přemýšlet o upozadění Daruju Krev?

V žádném případě jsem nepřemýšlel o upozadění projektu Daruju Krev. Je to pro mne srdcová záležitost a věřím, že ještě dlouho bude. Vždy mi záleželo na budování hodnoty spíše než hnaní se za penězi, v čemž mě dennodenně utvrzují pozitivní ohlasy dárců.

Lidovky.cz: Pracujete v současné chvíli i na dalších projektech?

Ano, v současné době pracuji i na dalších projektech, kterými mohu spolufinancovat rozjezd celého projektu – v období, kdy potřebujeme vysoký základní kapitál.

Lidovky.cz: Rozumím tomu, že po rozmařilém „studentském“ životě příliš nestrádáte a věnujete se naplno práci a studiu. Když už si ale najdete volnou chvíli, jak ji rád strávíte?

Rád trávím čas s přáteli a rodinou, nepohrdnu kvalitní literaturou, snažím se vzdělávat a posouvat každý den, jak po kariérní, tak osobní stránce.

Lidovky.cz: Co byste doporučil podobně mladým lidem, kteří mají v hlavě také podnikatelský nápad, ale bojí se rozhoupat a učinit první krok?

Najděte si něco, v čem jste dobří, a snažte se v tom být nejlepší. Nesrovnávejte se s okolím, to může být často velmi demotivující, srovnávejte se jen sami se sebou. Nechte si poradit od zkušenějších, ale věřte své intuici. Není špatně udělat chybu, jsme jen lidé, je však potřeba se ze svých chyb poučit a dál se posouvat. Nejlepší čas na to začít je teď.