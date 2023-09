Exmanžel Evangelisty čelí obviněním ze znásilnění. Týral i mě, tvrdí modelka

Kanadská supermodelka Linda Evangelista byla za Marieho provdána v letech 1987 až 1993, kdy byl šéfem evropské pobočky Elite Model Management.

V dokumentu Supermodelky na Apple TV+ Evangelista prohlásila, že zažívala domácí násilí. „Odejít ze vztahu, ve kterém dochází k násilí, se snáze řekne, než udělá. Rozumím tomu, protože jsem to prožila. Kdyby šlo jen o to říct: Chci se rozvést, čau. Ale tak to nefunguje,“ popsala modelka, proč od násilníka neodešla hned.

Navenek nikdo nepoznal, že v manželství trpí. Nakonec se odhodlala odejít. „Věděl, že se nemá dotýkat mého obličeje, že se nemá dotýkat toho, co vydělává peníze, víte?“ popsala. „Vzala jsem si ho ve dvaadvaceti a odešla jsem, když mi bylo sedmadvacet. Nechal mě jít, pokud dostane všechno. Ale byla jsem v bezpečí a získala svobodu.“ vysvětlila modelka.

V roce 2020 Marieho obvinilo ze znásilnění a sexuálního zneužití sedm žen. Některým bylo pouhých 14 let. Marie totiž podle svých bývalých zaměstnanců razil myšlenku, že „panny nejsou fotogenické“. Další ženy s k obvinění přidaly později, přičemž Evangelista přiznala, že jejich tvrzením věří, a zároveň ocenila jejich odvahu a sílu.

„Díky síle všech těchto žen, které se přihlásily, Bůh jim všem žehnej, mi to dodalo odvahu nyní promluvit. Byla bych ráda, kdyby bylo spravedlnosti učiněno zadost. Byla bych ráda, aby se takoví hajzlové dvakrát zamysleli a báli se, a byla bych ráda, kdyby ženy věděly, že na to nejsou samy,“ dodala modelka.

Marie ve svém prohlášení pro Apple TV+ popřel tvrzení o zneužívání a uvedl, že se nikdy nedopustil sebemenšího násilného činu.