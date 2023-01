Ve věku 54 let zemřela Lisa Marie Presleyová, Elvisova jediná dcera

„S těžkým srdcem se musím podělit o zdrcující zprávu, že nás opustila moje krásná dcera Lisa Marie. Byla to ta nejvášnivější, nejsilnější a nejvíce milující žena, jakou jsem kdy poznala,“ uvedla Priscilla Presleyová v prohlášení a požádala o soukromí. Žádné podrobnosti o příčině smrti nesdělila.

Záchranáři byli podle mluvčího hasičů Craiga Littlea vysláni do domu v Calabasas v 10:37 místního času poté, co obdrželi hlášení o ženě se zástavou srdce. Na místo podle mluvčího přijeli do šesti minut a následně ženu převezli sanitkou do nemocnice. Město Calabasas se nachází severozápadně od Los Angeles. O hospitalizaci Presleyové jako první informoval web TMZ.

Presleyová se spolu se svou matkou v úterý zúčastnila udílení filmových a televizních cen Zlatý glóbus, kde ocenění za nejlepší mužský výkon v dramatu získal herec Austin Butler za hlavní roli v biografickém snímku Elvis. Butler při přebírání ceny oběma ženám poděkoval.

Lisa Marie Presleyová se narodila v roce 1968 a byla majitelkou memphiského domu Graceland, který byl sídlem jejího otce a nyní je oblíbenou turistickou destinací. Její rodiče se rozvedli, když jí byly čtyři. Otec Elvis Presley zemřel v roce 1977 ve věku 42 let v Gracelandu na selhání srdce, když jí bylo devět let.

Její hudební kariéra začala v roce 2003 debutovým albem To Whom It May Concern. Po něm následovalo v roce 2005 album Now What a v roce 2012 Storm and Grace.

Presleyová se vdala čtyřikrát. V roce 1994 si vzala krále popu Michaela Jacksona, pouhých 20 dní po rozvodu se svým prvním mužem, muzikantem Danny Keoughem. S Jacksonem se rozvedla roce 1996. V roce 2002 se provdala za amerického herce Nicholase Cage, který je velkým fanouškem jejího otce. Cage o čtyři měsíce později podal žádost o rozvod. Její čtvrté manželství bylo s jejím kytaristou a hudebním producentem Michaelem Lockwoodem. Rozvedeni byli v roce 2021.

Měla čtyři děti, její jediný syn Benjamin Keough v roce 2020 ve věku 27 let spáchal sebevraždu. Její 33letá dcera Riley Keoughová je herečka. S posledním manželem měla dcery dvojčata Harper a Finley, kterým je 14 let.

Krátce po zpěvaččině smrti začaly přicházet kondolence ze všech koutů Spojených států. Exmanžel Presleyové Cage prostřednictvím svého manažera uvedl, že je zdrcen.

„Je to zdrcující zpráva. Lisa měla ten nejlepší smích ze všech, které jsem kdy poznal. Rozzářila každou místnost a já mám zlomené srdce. Určitou útěchou mi je, že se shledala se svým synem Benjaminem,“ dodal. Rodina Jacksonových vzdala Presleyové hold na své instagramové stránce.