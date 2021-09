Má frak od sportovní značky, miluje ticho a před orchestrem se kontroluje v zrcadle. Dělá to každý, říká dirigent

Je šéfdirigentem renomovaných Bamberských symfoniků, s nimiž právě v těchto dnech vystupuje na festivalu Dvořákova Praha. Je hlavním hostujícím dirigentem České filharmonie a čerstvě i legendárního orchestru Accademia Nazionale di Santa Cecilia v Římě. Patří dnes zkrátka k světové dirigentské extratřídě.



Ovšem představu, že umělec, pod jehož taktovkou hrají ti nejlepší, je nějaký upjatý „frakoun“, Jakub Hrůša nesplňuje ani náhodou. Když ho před časem sháněli z věhlasného lucernského festivalu s nabídkou záskoku, dovolali se mu do kanoe, protože právě sjížděl Vltavu. A v prezidentském salónku Rudolfina, koncem prázdnin ušlechtile zatuchlém, kde pan dirigent čas od času poskytuje rozhovory a byl zde tedy už asi tak padesátkrát častěji než pan prezident, došlo i na pikantní vtipy o dirigentech. S ohledem na jemnocit milovníků klasické hudby si je nechám pro sebe.

Promiňte přízemní otázku: kolik má dirigent vaší úrovně fraků?

Svého času jsem míval tři a vystačil jsem si s nimi na celou sezonu. Jsou ušité v OP Prostějov, koupil jsem je kolem roku 2006 a slouží mi dodnes. Zkrátka jsem šel po ulici, viděl ve výloze frak, vešel jsem a řekl: „Dejte mi tři.“ Jednou mi dokonce nějaká americká lady vychvalovala, jak krásná v tom mám záda. Jen jsem jí nějak nemohl vysvětlit, co je OP Prostějov. Tak jsem alespoň prozradil, že ten frak, bez krejčovské úpravy, kterou jsem nepotřeboval, protože jsem konfekční, stál 2000 korun. A když jsem to vydělil dvaceti a řekl jí, že stál sto dolarů, opravdu mi neuvěřila. Takže to jsou moje tři OP Prostějov stálice. Jsou z takového hrubšího materiálu. Se mnou je to totiž tak, že po jednom koncertu je můj frak na kompletní vyčištění, protože dirigent při koncertě hodně evaporuje, zkrátka se potí.

Ale tyhle do čistírny hned tak nemusí! Očistí se nějakou mokrou houbou a můžu si je zase vzít. Pak jsem si koupil ve Vídni, ve významném obchodě, další dva fraky. Ty už jsou úplně zničené. Nechal jsem si taky dva fraky ušít. A když si dáte frak šít, je to řádově úplně jiná cena, jde do desetitisíců. Taky moc nevydržely. Takže je to s fraky docela těžké. Teď máme v Bamberku fraky od sportovní značky Woolwind.