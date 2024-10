Zemřel mladší bratr Madonny. Vím, že někde tančí, říká zpěvačka

„Můj bratr Christopher zemřel. Byl dlouho mým nejbližším člověkem. Je těžké vysvětlit naše pouto. Ale vyrostlo z pochopení, že jsme jiní a společnost nám dá zabrat, když nebudeme následovat status quo. Vzali jsme se za ruce a protančili jsme šílenstvím našeho dětství. Tanec byl vlastně takovým superpojivem, které nás drželo pohromadě,“ napsala Madonna na Instagramu ke společné fotografii.

Zavzpomínala také na jejich společnou vášeň, kterou byl tanec. Objevili ho v malém městě na Středozápadě USA a prý je zachránil. „Můj učitel baletu, který se také jmenoval Christopher, vytvořil pro mého bratra bezpečný prostor, kde mohl být gayem, což bylo slovo, o kterém se v místě, kde jsme žili, nemluvilo a ani nešeptalo,“ uvedla.

Když se později Madonna přestěhovala do New Yorku, aby se stala tanečnicí, bratr ji následoval. „Vzepřeli jsme se římskokatolické církvi, policii, morální většině a všem autoritám, které stály v cestě umělecké svobodě! Vznášeli jsme se spolu do nejvyšších výšin. A potáceli se na nejnižších příčkách. Ale vždycky jsme se nějak našli a drželi se za ruce a tančili dál,“ napsala.

Zpěvačka jistou dobu se svým bratrem nemluvila. V roce 2008 totiž Christopher Ciccone vydal knihu s názvem Život s Madonnou. Publikace obsahovala řadu informací o Madonně, například podrobnosti o jejím vztahu s bývalým manželem Seanem Pennem. Ciccone v knize také osvětlil svůj komplikovaný vztah se sestrou.

Madonna v Milanu na přehlídce Dolce & Gabbana (21. září 2024)

Nyní však Madonna však poznamenala, že se s bratrem dokázali před jeho smrtí usmířit. Když tedy Ciccone onemocněl, našli si k sobě cestu. „Dělala jsem, co jsem mohla, abych ho udržela naživu co nejdéle. Ke konci měl velké bolesti. Znovu jsme se drželi za ruce, zavřeli jsme oči a tančili jsme. Společně. Jsem ráda, že už netrpí. Nikdy už nebude nikdo jako on. Vím, že někde tančí,“ dodala.

Christopher Ciccone během své kariéry pracoval jako designér, umělec a režisér. Organizoval koncertní turné, hudební videoklipy a filmy. Stejně jako jeho bratři i on se potýkal s alkoholem a drogami, Madonna mu platila odvykací kůru. Pracoval i pro svou sestru, v roce 2003 ho však jako ředitele svého turné propustila. Zemřel 4. října v domě v Michiganu, byli s ním jeho manžel Ray Thacker a přátelé.

Zpěvačka pochází z osmi dětí. Její starší bratr Anthony Ciccone zemřel v únoru roku 2023. Bylo mu 66 let. Bojoval se závislostí na alkoholu a mnoho let žil jako bezdomovec na ulici. Příčinu úmrtí tenkrát rodina neoznámila.