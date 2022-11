„Zpívání je čtyřicet let mého života, ale zpívat Modlitbu už nebudu. To za mě bezvadně zvládá Aneta Langerová a spousta jiných dobrých zpěvaček, tak ať si to střihnou. Rozhodně kvůli tomu nebudu dávat dohromady kapelu,“ uvedla zpěvačka.

Svou pěveckou kariéru ukončila Kubišová v roce 2017. „Vždycky jsem věděla, že chci zpívat jen do té doby, dokud na to budu stačit. Nechci se dostat do fáze, kdy bych na pódiu vzbuzovala soucit,“ prohlásila jednou. Důvodem ukončení kariéry v den jejích 75. narozenin přes neutuchající přízeň publika byl i zdravotní stav, když tři roky předtím prodělala infarkt.

Výjimečně však zazpívala 30. září 2018 v Obecním domě v Praze. Vystoupení bylo součástí koncertu s názvem Příběh hudby – 100 let. Její poslední vystoupení viděli diváci ve zcela zaplněné pražské Lucerně 16. listopadu 2019, kdy zazpívala jako host programu s názvem Samet 30.

Marta Kubišová vystoupila na koncertě s názvem Samet 30 v zaplněné pražské Lucerně. (2019)

„K Modlitbě mohu říct, že je to úžasná píseň, ze které se stala společenská hymna. V současné době je ještě aktuálnější moje píseň A to mě trápí s úžasným textem Václava Kopty, který je přesně o dnešní době,“ řekla Marta Kubišová k písni ze svého posledního alba Soul.

Letos bude zpěvačka vyprávět svůj životní příběh 17. listopadu na akci Noc s legendou ve Strakonicích. Jde o pokračování besed s moderátorem doplňovaných projekcemi a hosty. Předchozích besed se zúčastnili například herečky Iva Janžurová a Eva Holubová, popularizátor společenské etikety Ladislav Špaček, kardiolog Petr Neužil nebo modelka Taťána Kuchařová.

Nedávno vyšla publikace Luďka Chocholy Marta Kubišová v písních a pořadech, chronologicky sestavený hudební profil, který obsahuje výčet zásadních písní, televizních pořadů a koncertů a je doplněn o citace, hudební zajímavosti, fotografie a další materiály. Kniha však vznikla bez spolupráce s Kubišovou, která již delší čas plánuje, že sama napíše svoji autobiografii. „S mojí knížkou to vypadá tak, že i když mě občas chytají v ruce revmatické bolesti, dočkáte se ji. Určitě ji dopíšu,“ prozradila.

Na den svých narozenin, 1. listopadu, legendární zpěvačka žádné velké oslavy neplánuje. „Vždycky jsme byla zvyklá na narozeniny pracovat. Tentokrát mám ráno tiskovou konferenci,“ přiznala.

Letos 9. června se uskutečnila na nádvoří pražského Muzea Kampa premiéra divadelního recitálu Marta věnovaného 80. narozeninám Kubišové. V pražské Lucerně se 3. listopadu bude konat Koncert pro Martu, na kterém písně Kubišové zazpívají Aneta Langerová, Vojtěch Dyk, Jana Kirschner, Václav Neckář, Kateřina Marie Tichá, Jelen, Hana Holišová, Berenika Kohoutová nebo David Koller.

Po zákazu místo zpěvu lepila sáčky

Oslnivou kariéru Marty Kubišové, jedné z největších hvězd československé scény 60. let, uťaly na jejich konci sovětské tanky. Před režimem ani pronásledováním StB se nesklonila, podepsala Chartu 77 a krátce byla jednou z jejích mluvčích. K vystupování před diváky se mohla vrátit až za sametové revoluce.

Její Modlitba pro Martu, která byla v období Pražského jara protestsongem okupované země, v roce 1989 znovu zněla z balkonu pražského Melantrichu. A ona sama začala znovu zpívat a vydávat desky, točila televizní pořady a hrála i na divadle. Také pečovala o opuštěná zvířata, doma i na televizní obrazovce.

Zlatí slavíci roku 1967 Karel Gott a Marta Kubišová

„Není umělce, jehož soukromí se tolik prolnulo s dějinami jeho země,“ prohlásil o Kubišové hudební publicista Jiří Černý v dokumentu Olgy Sommerové Magický hlas rebelky z roku 2014. V 60. letech lámala rekordy v popularitě a třikrát zvítězila v anketě Zlatý slavík, získala také zlatou Bratislavskou lyru 1968. S Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem založila úspěšné trio Golden Kids.

Osudnou se jí zřejmě stala právě Modlitba pro Martu, skladba určená původně pro televizní seriál Píseň pro Rudolfa III. A záminku k jejímu zákazu v roce 1970 poskytly údajné „lechtivé fotografie.“ I když se později u soudu prokázalo, že jsou to fotomontáže, zákaz zpívání zrušen nebyl.

Marta Kubišová v seriálu Píseň pro Rudolfa III. (1967)

Místo zpívání tak Kubišová působila v různých zaměstnáních, mimo jiné lepila sáčky na hračky či pracovala jako referentka v podniku Výstavba sídlišť. Ničeho však nelitovala a léta, kdy nemohla zpívat, nepokládala za ztracená. „Vším, čím jsem byla, byla jsem ráda. Když se v 26 letech dozvíte, že vám končí kariéra, tak si z toho tak moc neděláte. Tam zafunguje pud sebezáchovy, který v sobě všichni máme. Kromě toho, tehdy mi hodně pomohla forma, kterou mě minulý režim chtěl odstavit. Ta byla natolik podlá, že jsem na ně byla zdravě naštvaná,“ uvedla v jednom z rozhovorů.

Přestože ji tehdejší režim donutil odejít z hudebních pódií a zažila totalitní perzekuci, nikdy nepřemýšlela o emigraci. „Při výsleších mi říkali, že v zahraničí bych byla úspěšnější než Karel Gott. Já jim na to odpovídala, že nikde neumí tak báječné obložené chlebíčky. A kromě toho, že se nehodlám dívat na Kleť z druhé strany,“ řekla. Na tu se prý dívala z půdy rodné vily z Českých Budějovicích.

Můj život je jízda na tygru, na kterýho jsem naskočila už v kolíbce.

Narodila se 1. listopadu 1942 v rodině internisty a kardiologa. Nejdřív chtěla být lékařkou, ale na medicínu ji nevzali, protože neměla doporučení z továrny. Rodina se přestěhovala do Poděbrad a Marta šla pracovat do skláren. Po úspěšném konkurzu do pardubického divadla Stop ji za čas zlákali z Plzně a odtud v roce 1963 do pražského Rokoka. „Měla jsem rychlý, až raketový start,“ prohlásila. Trio Golden Kids okouzlilo tehdejší publikum a mělo ohlas i v zahraničí. Kubišová vystoupila mimo jiné v pařížské Olympii, či v Cannes na festivalu MIDEM.

V té době se jí otevřel i svět stříbrného plátna a televize. V roce 1966 si zahrála ve filmu Mučedníci lásky v režii Jana Němce, za kterého se později provdala, o rok později ve snímku Jak se krade milion. Objevila se i v televizních seriálech a filmech – Píseň pro Rudolfa III., Náhrdelník melancholie, Proudy lásku odnesou.

Marta Kubišová vystoupila v Den lidských práv 10. prosince 1989 na manifestaci na Václavském náměstí.

V období krátkého manželství s Janem Němcem se Kubišové přihodila bolestná událost. V osmém měsíci těhotenství potratila. Ztráta prvního dítěte v období stresu vyvolaného dramatickou změnou života a normalizační beznadějí, byla jedinou věcí, které Kubišová litovala v dokumentu Magický hlas rebelky. A za největší radost naopak považovala narození dcery Kateřiny, kterou jí přineslo druhé manželství s režisérem Janem Moravcem. Byť i tento svazek skončil rozvodem. Dcera Kateřina později vyprávěla, jak v dětství ani nevěděla, že maminka byla dříve slavnou zpěvačkou.

Ani četné výslechy a šikanování tehdejší tajnou policií během zmíněných dvaceti let Kubišovou nezlomily. A lidé na ni nezapomněli. Poprvé od zákazu si veřejně zazpívala v roce 1988 při shromáždění na Škroupově náměstí. O rok později ji Jiří Černý uvedl na balkon Melantrichu, kde se zpěvačka podruhé stala symbolem svobody. Zpívala se slzami v hlase a lidem, shromážděným na Václavském náměstí, přitom běhal mráz po zádech.

Brzy nato vyšly v reedici její Songy a balady, na které se stály dlouhé fronty. Po revoluci vydala další řadová alba, mimo jiné Řeka vůní a Bůh ví, jejím posledním studiovým albem je Soul z roku 2016.

Kubišové televizní pořad Chcete mě? o osudech opuštěných nebo týraných zvířat byl velmi populární a končil po třech dekádách loni v prosinci. Sama zpěvačka má doma kočky i psy.

Její divadelní angažmá zahrnuje komorní muzikál Divadla Ungelt Touha jménem Einodis o hraběnce Sidonii Nádherné, ve kterém vystupovala společně se zpěvačkou Anetou Langerovou.

„Nejdůležitější v životě je, aby ho člověk prožil se ctí,“ zní krédo zpěvačky, kterou mnozí obdivují pro její nadhled a schopnost udržet si glanc. Stala se velkou osobností, nikdy se však nezapojila do politického života. „Malovat něco na růžovo, když je to bleděmodré, bych asi nedovedla,“ vysvětlila.