Může se stát, že i drahé granule budou méně kvalitní. Zásadní je vždy složení, říká odborník na výživu psů

Lidovky.cz: Za poslední roky se krmivo pro domácí mazlíčky značně humanizovalo. Proč se tak děje, není to jen lidská rozmařilost?

Řekl bych, že tento jev se děje ruku v ruce s tím, jak se mění společnost jako celek. Díky rozvoji technologií a „zrychlení“ života dochází k určitému odlidštění společnosti. Lidé mají na sebe méně času, méně se mezi sebou fyzicky scházejí, nicméně potřeba kontaktu nemizí. Proto svojí pozornost a péči obracejí častěji ke svým domácím mazlíčkům. A pandemie koronaviru tuto situaci ještě urychlila. Neviděl bych v tom tedy nic negativního. Osobně to vnímám jako logický vývoj aktuální společenské situace.

Lidovky.cz: Každý majitel by chtěl svému mazlíčkovi „přilepšit“ pamlskem či jinou dobrotu. Jak na to, aby mu to neublížilo?

V první řadě je nutné posoudit, v jaké je daný mazlíček kondici. Jinými slovy, pokud je pes či kočka obézní nebo má tendenci k nadváze, je na místě velká opatrnost, protože dlouhodobá obezita má svá jasná zdravotní rizika. Pokud je pes či kočka v normální kondici, má tedy normální váhu a běžnou pohybovou aktivitu, není problém pamlsek v rozumném množství použít. Je vhodné volit pamlsky například v podobě sušeného masa nebo pamlsky s vysokým obsahem masa a ideálně bez obilovin. Případně je vhodné použít nějaký pamlsek, který funguje jako dentální, ten psovi pomůže a zároveň ho zabaví. Ideální jsou třeba různé části buvolů - ocas, šlacha, penis nebo v poslední době jsou velmi populární jelení parohy.

Martin Pučálka

Lidovky.cz: Jak a podle čeho bychom měli vybírat vhodné krmivo pro svého psa nebo kočku? Co by mělo obsahovat a čemu se raději vyhnout?

Velmi důležité, především pro toho, kdo neví, jaké konkrétní suroviny má krmivo obsahovat, by mělo být to, jak přesně má krmivo rozepsané suroviny. Šance, že krmivo bude kvalitní je pouze v případě, že suroviny jsou detailně rozepsané, že si za nimi můžete představit konkrétní věc. Pokud má krmivo ve složení napsané obiloviny, nemůžete vědět, jaké to jsou. Pokud má krmivo ve složení napsanou například bílou rýži, přesně víte, o co jde. Za obecnými kategoriemi se může schovávat ledacos.

Složení krmiva je napsáno sestupně, takže první suroviny je v něm nejvíce, poslední nejméně. Tím se můžete poměrně snadno orientovat v množstevním zastoupení jednotlivých surovin. V kvalitním krmivu by mělo být na prvním místě, a lépe i na některém z dalších, čerstvé a sušené maso. To zaručí dostatek živočišných bílkovin. Dále by měly být v krmivu zastoupené i kvalitní sacharidy jako jsou například sladké brambory nebo hnědá rýže. Levnější a méně kvalitní krmiva jsou postavené často na pšenici nebo kukuřici, což nejsou příliš kvalitní suroviny. Hledejte také deklaraci výrobce, že používá pouze přírodní konzervanty. Určitě je dnes možné vyhnout se umělým a potenciálně nebezpečným konzervantům.

Lidovky.cz: Jaký je rozdíl mezi krmivem prémiovým a superprémiovým. Na co se má majitel psa či kočky soustředit, když kupuje krmivo?

Rozdíl nemusí být žádný, protože v tomto ohledu neexistuje určující legislativa. Může se tedy stát, že obě krmiva budou stejně kvalitní. Proto není důležité marketingové označení, ale pouze složení. To určuje kvalitu krmiva. A také kvalita surovin a jejich vyvážení, ale to poznáte, až když krmivo vyzkoušíte. Pokud budu vybírat skutečně kvalitní krmivo, musím být připraven zaplatit i více peněz. Kvalitní krmivo není možné vyrobit levně. Kvalitní krmiva dnes stojí od 120Kč/kg. Může se stát, že i drahé krmivo bude méně kvalitní, proto musíme stále číst složení, ale určitě se nemůže stát, že kvalitní bude levné krmivo.

Lidovky.cz: Jaké nejčastější chyby děláme v krmení domácích mazlíčků?

Nejčastější chybou je už samotný výběr, že se o složení zajímáme málo. Pak kupujeme krmivo, o kterém si myslíme, že je kvalitní a ono není. Bohužel se s neznalostí setkáváme i u odborné veřejnosti jako jsou prodejci nebo veterináři. Někteří se o složení prostě nezajímají a doporučí krmivo pouze podle značky. Složení krmiv se ale za posledních 10 let dramaticky změnilo. A spousta dříve populárních značek na to nezareagovala a jejich složení nelze nyní považovat za kvalitní. Další velmi běžnou chybou je překrmování psů i koček. Obezita mezi psy i kočkami je na vzestupu stejně jako v lidské populaci. Jak krmnou dávku, tak také různé odměny je nutné přizpůsobit aktuální kondici a aktivitě.

Lidovky.cz: Pro domácí mazlíčky také vzniká řada doplňkových krmiv. Oleje, sušená zelenina, „zdravé“ pamlsky. Co z toho naše zvířata opravdu potřebují? A jak člověk pozná, co s čím může kombinovat?

Pokud dostává pes či kočka kvalitní krmivo, není nezbytné dodávat doplňky stravy. Na druhou stranu mohou nastat okolnosti, při kterých je vhodné doplněk stravy použít. Například při zhoršení kvality srsti v období přesrstění je vhodné použít kvalitní olej. Kvalitní olej je možné přidat i v období vyšší zátěže jako jsou závody, více sportu nebo například období březosti či laktace. Všechny doplňky stravy, včetně sušené zeleniny, je ale možné použít i pro zpestření a zatraktivnění krmiva. Čím dál častěji se setkáváme s tím, že lidé chtějí více experimentovat a používat různé doplňky stravy, takže to nemusí být pouze o funkci, ale také o atraktivitě.

V zásadě je možné kombinovat cokoliv s čímkoliv. Stačí používat zdravý selský rozum a určitou míru přiměřenosti. Raději začít s menší dávkou a tu postupně zvyšovat. Každý majitel psa nebo kočky zná své zvíře nejlépe a pozná, jak mu daná kombinace vyhovuje. Nejlépe se pozná, jak daná kombinace funguje, na zažívání, respektive kvalitě stolice. Pokud je stolice řídká déle než dva tři dny, není zvolený způsob vhodný.

Lidovky.cz: Jste zastáncem toho, aby měl pes neustále přístup ke krmivu, nebo by měl dostávat odvažované dávky?

Jsem zastáncem toho, aby pes dostával krmivo 2 - 3 denně v pravidelných dávkách a ideálně v pravidelné čase. Správná výživa není pouze samotné krmení, ale také procesy před a po jídle. Opět si zde ale vystačíme se selským rozumem. Ideální je, když má pes před i po jídle chvíli klid na odpočinek. Pokud má za sebou nebo před sebou větší fyzický výkon, pak je nutný větší odstup od jídla. Volný přístup ke krmivu se u psů zpravidla nepraktikuje. Ten je výrazně běžnější u koček, kdy má kočka přes den volný přístup ke granulím a buď ráno nebo večer dostává ještě nějakou konzervu.

Lidovky.cz: Jak často krmivo zvířatům měnit? Přece ani jim nemohou chutnat stále stejné granule pořád dokola....

Toto je jedna z věcí, kterou se snažíme majitelům psů i koček stále vysvětlovat. Dříve platilo dogma, že se krmivo vůbec neměnilo. Pokud pes či kočka snáší změny dobře, je vhodné krmivo vyměnit jednou za 3 - 6 měsíců. Pokud si najdu značku, která mi vyhovuje a pes či kočka na ní dobře funguje, je ideální značku neměnit a zvolit případně jinou příchuť. Krmivo je ale možné různě měnit i díky doplňkům stravy nebo přidáním konzervy, takže nemusí jít pouze o změnu granulí.